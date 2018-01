asilo, elementari e medie ad indirizzo waldorf: porte aperte, 27 gennaio

Sabato 27 gennaio la nostra scuola aprirà le proprie porte: sarà possibile visitare gli ambienti di scuola e asilo, vedere i materiali con cui studiano e giocano i bambini e parlare con insegnanti e genitori della scuola.

Nell'occasione sarà illustrato anche il nascente progetto legato all'istruzione secondaria di primo grado (scuola media).



Ecco il programma della giornata:



ore 10:00 - corso di cucina "Sostenere con l'alimentazione il sistema immunitario del bambino nella stagione fredda" (25€, pranzo compreso, prenotazione entro giovedì 25) tenuto da Lena Tritto, insegnante di cucina e consulente di alimentazione energetica secondo la Medicina cinese.



ore 10:00 e ore 15:00 - Laboratori per bambini



ore 10:00 e ore 14:00 - presentazione della pedagogia Waldorf e del piano di studi dai 3 ai 15 anni a cura dei maestri della scuola



ore 13:00 - pranzo su prenotazione entro giovedì 12 (10€ ad adulto, bambini gratis)



ore 14:00 - conferenza dal titolo "Corpo sana, mente sana! I primi sette anni come base per la futura vita", tenuta da Edith Congiu, maestra d’asilo e formatrice di lunga esperienza





Per info e prenotazioni: eventi.lacasadoro@gmail.com oppure 3391210165.