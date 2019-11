assemblea pubblica dipendenti asp ad personam

Discuteremo insieme ai lavoratori e la cittadinanza sul futuro di

ASP Ad Personam e sull’assistenza ad anziani e disabili.

Di quali proposte e azioni intraprendere per garantire un servizio pubblico di qualità e professionalità.

A difesa dei diritti dei lavoratori e di tutti i cittadini.

Per rivendicare maggiori risorse da parte del Comune di Parma e AUSL!

Vi aspettiamo numerosi.

--------------------------------------

Lunedì 9 Dicembre ore 16.00

Presso

Sede USB - Via Corini 15/a - Parma

