boogie night | roller live

Come ogni primo sabato del mese, ci diamo appuntamento al New York di Sissa per balli sfrenati a ritmo di boogie e rock'n'roll, canteranno e suoneranno live per noi i Roller!!!



PRESERATA 19:30 - 20:30 | Lezione gratuita Boogie Woogie con i maestri Ernani e Valentina.

DINNER | Giropizza no limits, birra/bibita, caffè, ingresso compreso, 20€

oppure menù alla carta, per chi cena l'ingresso è compreso!!!

CONCERTO | 22:00 ROLLER

SWING DJ SET | prima e dopo il concerto, Lindy Hop, Rock'n'Roll, Balli di gruppo...



INGRESSO 10€ CON CONSUMAZIONE.

Molto gradita la prenotazione per le cene o per riservare gratuitamente un tavolo per la serata.

INFO LINE: Gio l'Americano 3358070115



La pista del New York è grandissima e liscissssima, largo a ballerini affermati e principianti intraprendenti.

Avete amici curiosi? Portateli! I Tappaboogie saranno felici di mostrare i primi passi... poi ci sono sedie e tavolini per godersi lo spettacolo della band e della pista.

Guardaroba libero, parcheggio infinito intorno al locale, insomma tutte le comodità del mondo e nessuna scusa per stare sul divano!

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...