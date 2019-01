Cabaret des Artistes al Teatro Due

E ora qualcosa di completamente diverso: gli Attori dell’Ensemble Teatro Due aprono il CABARET DES ARTISTES, una vera e propria novità nel cuore della Città, all’interno del Teatro Due, e lo fanno vivere con 27 serate che promettono di stupire e affascinare, dal 31 gennaio al 16 marzo 2019. Dopo Girotondo Kabarett e vista la partecipazione e il piacere degli spettatori, ci si è interrogati su

come creare nuove proposte che coniugassero cura e leggerezza. Vera esplosione di linguaggi, il Cabaret con il suo eclettico tessuto drammaturgico, fatto di canzoni d’autore o dell’universo popolare, di pezzi comici, surreali o satirici, di musica jazz e di

avanspettacolo, è un luogo in cui tutto è permesso, in totale libertà. Ed è così che nasce CABARET DES ARTISTES: per sette settimane, dal giovedì alla domenica sarà possibile partecipare, rigorosamente in abito elegante, a serate sempre diverse, dei veri

pastiche di sketch, musica dal vivo, canzoni, suggestioni poetiche e letterarie tratte da materiali eterogenei e dal sapore spiritoso e surreale, come nei cabaret francesi, tedeschi, inglesi degli anni è '20 e ‘30.

E se la caratteristica principale del Cabaret è la varietà, in un caleidoscopio di pezzi con un filo conduttore che può cambiare di serata in serata, così la proposta di Cabaret des Artistes si articola in cinque titoli inventati e surreali che racchiudono un cocktail frizzante, vivace e divertente di contenuti diversi: Il gatto nero (dall’8 al 10 febbraio), La formica nuda (dal 14 al 17 febbraio), L’asino che ride (dal 21 al 24 febbraio), Il pappagallo morto (dal 28 febbraio al 3 marzo) e Il bue sul tetto (7, 8 e 10 marzo); nell’ultima settimana (dal 14 al 16 marzo) si potranno addirittura “ordinare” gli sketch preferiti à la carte. In ognuna di queste serate Laura Cleri, Cristina Cattellani, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Luca Nucera, Massimiliano Sbarsi, Nanni Tormen, Marcello Vazzoler, Emanuele

Vezzoli, Nicola Nicchi, Carlo Sella, Francesca Tripaldi, insieme a Roberta Bonora, Alessio Del Mastro, Ilaria Mustardino, Chiara Sarcona, Maria Sessa, saranno accompagnati dalla Kleine Kabarett Orchestra composta da Anna Vita alla tromba, Elena Vita al sax, Simona Cazzulani al violino, Alessandra Mauro al pianoforte e Denise Miraglia alla batteria ad interpretare le musiche curate da Alessandro Nidi.

Mentre gli attori e i musicisti si esibiranno nei costumi di Gabriele Mayer, gli spettatori, seduti intorno ai tavolini dello spazio di Tiziano Santi con le luci di Claudio Coloretti, saranno immersi in un’atmosfera totalmente inclusiva e di condivisione con gli artisti, e si godranno lo spettacolo sorseggiando un drink. La realizzazione di tale spazio di libertà, è possibile solo grazie alla presenza di attori che non si limitano a farsi tramite di interpretazioni estemporanee, ma al contrario sono consapevoli e responsabili di un sapere complesso e continuo. Attori che conoscono il significato e la portata del loro mettersi in gioco, una pratica che riguarda in modo ampio la vita di un teatro vivo e sempre aperto.

Nella migliore tradizione del Cabaret, oltre alla programmazione curata dagli Attori di Teatro Due il pubblico vedrà in scena diversi ospiti: ad inaugurare Cabaret des Artistes è stata chiamata un’artista d’eccezione: l’attrice, cantante, autrice e ic ona di stile Drusilla Foer che presenterà il suo recital Eleganzissima (dal 31 gennaio al 3 febbraio) dove, in un’alternanza di canzoni ed aneddoti fra il reale e il verosimile, ripercorre la sua vita straordinaria, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi; poi arriveranno il comico genovese Enzo Paci con il suo esilarante monologo Come fai, fai bene! (7 febbraio) e Ippolita Baldini che in Mia mamma è una marchesa racconterà con humor e autoironia il conflitto fra le sue origini nobiliari e il suo sogno bohémienne di essere attrice. (9 marzo 2019).

Informazioni e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org Tel. 0521.230242

www.teatrodue.org

CALENDARIO

Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019

CABARET DES ARTISTES – ELEGANZISSIMA di e con Drusilla Foer

7 febbraio 2019

CABARET DES ARTISTES – COME FAI, FAI BENE! di e con Enzo Paci

Dall’8 al 10 febbraio 2019

CABARET DES ARTISTES – IL GATTO NERO con Ensemble Attori Teatro Due e Kleine Kabarett

Orchestra

Dal 14 al 17 febbraio 2019

CABARET DES ARTISTES – LA FORMICA NUDA con Ensemble Attori Teatro Due e Kleine Kabarett

Orchestra

Dal 21 al 24 febbraio 2019

CABARET DES ARTISTES – L’ASINO CHE RIDE con Ensemble Attori Teatro Due e Kleine Kabarett

Orchestra

Dal 28 febbraio al 3 marzo 2019

CABARET DES ARTISTES – IL PAPPAGALLO MORTO con Ensemble Attori Teatro Due e Kleine

Kabarett Orchestra

7, 8 e 10 marzo 2019

CABARET DES ARTISTES – IL BUE SUL TETTO con Ensemble Attori Teatro Due e Kleine Kabarett

Orchestra

9 marzo 2019

CABARET DES ARTISTES - MIA MAMMA È UNA MARCHESA di e con Ippolita Baldini

Dal 14 al 16 marzo 2019

Il CABARET DES ARTISTES sarà composto dai pezzi più apprezzati e scelti dagli spettatori

con Ensemble Attori Teatro Due e Kleine Kabarett Orchestra

---

CABARET DES ARTISTES

IL GATTO NERO, LA FORMICA NUDA, L’ASINO CHE RIDE,

IL PAPPAGALLO MORTO, IL BUE SUL TETTO, SERATA A SORPRESA

Con

Laura Cleri, Cristina Cattellani, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Luca Nucera, Massimiliano

Sbarsi, Nanni Tormen, Marcello Vazzoler, Emanuele Vezzoli, Nicola Nicchi, Carlo Sella, Francesca

Tripaldi

e con Roberta Bonora, Alessio Del Mastro, Ilaria Mustardino, Chiara Sarcona, Maria Sessa

KLEINE KABARETT ORCHESTRA:

Anna Vita, tromba

Elena Vita, sax

Simona Cazzulani, violino

Alessandra Mauro, pianoforte

Denise Miraglia, batteria

Musiche Alessandro Nidi

Scene Tiziano Santi

Costumi Gabriele Mayer

Luci Claudio Coloretti

Produzione Fondazione Teatro Due

Info: www.teatrodue.org