Parma Music Park: Canova in concerto al parco di San Polo Torrile

Nell'ambito del Parma Music Park - San Polo di Torrile in via Buozzi 3 - sabato primo giugno suonano i Canova, con la data inaugurale del "Vivi per sempre summer tour", dopo l'esperienza del primo maggio. Apertura cancelli ore 19:00 e inizio live alle 21:00, biglietti disponibili in prevendita a 10 euro più diritti, online e nei punti autorizzati Ticket One.



I Canova sono una giovane band milanese che, nel giro di un anno, si è fatta conoscere grazie alla loro musica pop sincera, ironica e mai banale e ad un lungo tour di 113 concerti che li ha portati, in dieci mesi, a girare tutta la penisola, registrando quasi sempre il sold out.

Durante i concerti la band presenterà dal vivo il nuovo disco “Vivi per Sempre” uscito il 1° marzo (Maciste Dischi, distr. Artist First). L’album, così come il precedente, non è un concept bensì una raccolta di canzoni figlie di momenti diversi e di circostanze e ispirazioni a sé stanti. "Vivi per Sempre" contiene i singoli “Domenicamara “ e “Goodbye Goodbye” trasmessi dai principali network radiofonici e riproporrà i successi del primo disco “Avete ragione tutti”, certificato disco d'oro. I Canova si esibiranno con la seguente formazione: Matteo Mobrici (voce, chitarra elettrica, piano), Fabio Brando (chitarra elettrica, piano), Federico Laidlaw (basso) e Gabriele Prina (batteria).



