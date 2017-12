Capodanno Extra in hotel a Parma

EXTRA il Capodanno a Parma

Best Western Hotel Farnese

un ambiente elegante dal contesto esclusivo



▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

CAPODANNO in CITTA'

CENONE ORE 20:30

MUSICA CON DJ Marco Godi

SALA BIMBI CON TATE

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

CENONE DI CAPODANNO COMPLETO

con ingresso e musica 75,00 €

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

* Bavarese morbida di salmone al profumo di zenzero e pistacchi di Bronte

* Piccolo finger food di polipo su polenta bianca e carciofi croccanti

* Capasanta con maionese di avocado al profumo di timo limonato

* Lasagnetta con radicchio Trevigiano stufato, porro e fonduta di Parmigiano Reggiano Dop

* Carnaroli al moscato con scampi, lime e spilli di rosmarino

* Croccante di tonno alle nocciole gentili con spinacini freschi e salsa al melograno

* Cotechino della tradizione con purè e lenticchie di Castellaccio di Norcia.

* Charlotte Red Velvet con fondente nero

* Vino in abbinamento di nostra selezione (1 bott. ogni 4 persone )

* Acqua e caffè



▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

CENONE DI CAPODANNO VEGETARIANO

con ingresso e musica 60,00 €

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

* Tortino di ricotta e melanzane al profumo di menta su specchio di pomodoro

* Finger food di feta con carciofi croccanti ed emulsione al cetriolo

* Lasagnetta con radicchio Trevigiano stufato, porro e fonduta di Parmigiano Reggiano Dop

* Carnaroli mantecato con spinacini, uvetta e pinoli tostati

* Scrigno di zucchine con cuore di lenticchie rosse

* Charlotte red velvet con fondente nero

* Vino in abbinamento di nostra selezione (1 bott. ogni 4 persone )

* Acqua e caffè



▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

CENONE BAMBINI CAPODANNO

con Tate e Musica 25,00 €

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇



* Gnocchetti di patate al pomodoro fresco e basilico

* Scaloppine di vitello al limone con patate arrosto

* Coppetta gelato

* Acqua e bibita

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

CENONE + MUSICA + HOTEL + COLAZIONE

tutto compreso 100,00 €

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

Info e Prenotazioni

Massimo 340 7231041

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇



Best Western Hotel Farnese

Via Reggio 51/a

PARMA