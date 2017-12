Capodanno 2018 al Ritual

ANCHE QUEST'ANNO AL RITUAL DIVERTIMENTO E GUSTO ASSICURATI!

IL MENU' SARA' COME SEMPRE RICCO E VARIEGATO.



Sarà composto da:

APERITIVO DI BENVENUTO

accompagnato da nachos e salse messicane

BIS DI ANTIPASTI:

- Empanadas miste argentine (carne, jamon y queso)

- Pica pollo alla domenicana con platano frito

BIS DI TAGLIATE:

- black angus americano con patata al cartoccio

- angus argentino in crema di champignons con verdure in pastella

BIS DI DOLCI

- Mega fabolous chocolate cake

- Red velvec cupcake con copertura di cioccolato croccante

VINO TINTO SPAGNOLO

SPUMANTE VALDOBBIADENE DOCG

ACQUA E CAFFE'



…E LA CONSUETA CORDIALITA’ E SIMPATIA !!

PREZZO DELLA SERATA: 50 EURO A PERSONA

INFO E PRENOTAZIONI: 0521 929715 – 338 9081103

PRENOTAZIONI ONLINE: http://www.ritualparma.it/ prenotazioni/



A Capodanno ? Ci vediamo al Ritual !!