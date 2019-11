capodanno al bellavista café & lounge

Quest'anno passa in nostra compagnia un Capodanno indimenticabile!



Gusta un ricco menù accuratamente realizzato dal nostro Chef in un ambiente nuovo e di design, il tutto condito da ottima musica.



Tariffa a crescere:

– Chi prenota entro il 20 novembre € 79,00

– Chi prenota entro il 20 dicembre € 89,00

– Chi prenota dopo il 20 dicembre € 99,00



MENU



•Gran buffet di benvenuto •



• Antipasto •



Velluta di patate viola, punte di asparagi e capesante



• Primi Piatti •



Millefoglie all’emiliana con fonduta di Parmigiano-Reggiano e zafferano



Tortino di riso croccante al ragù di mazzancolle e pomodorini gialli d’inverno



• Secondo Piatto •



Carrè di vitello glassato al Marsala, profumo di arancio e porcini secchi di Borgotaro accompagnato da uno sformato di patate



• Dessert •



Diplomatica ai frutti rossi di San Silvestro





Acqua, caffè, digestivi, 1 bottiglia di vino ogni 4 persone a scelta tra Chianti D.O.C.G. e Blanc de Blancs



E per festeggiare la mezzanotte…



Brindisi di auguri con cotechino, panettone e lenticchie



Per info e prenotazioni:

+39 331 29 84 900

eventi@piuhotels.com