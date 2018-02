Carnevale in Oltretorrente

La sfilata dei carri parte da Piazza Duomo e si snoda per le strade dell'Oltretorrente fino al Parco Ducale, dove si conclude la festa con la premiazione dei carri e la proclamazione del vincitore della manifestazione in base alla classifica stilata dal presidente della giuria Al Dsèvod (maschera di Parma) e , per i più poicoli, del re e della regina del Carnevale.

Percorso dei carri: Piazza Duomo, Via Pisacane, Via Garibaldi, Via Mazzini, Ponte di Mezzo, Via D'Azeglio, Piazzale Santa Croce, Viale Pasini, Parco Ducale.



In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a sabato 17 febbraio 2018.