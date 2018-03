Castle Street Food a Fontanellato per Pasqua e Pasquetta

Castle Street Food – Merenda Italiana è il format di eventi nato nel 2015 dalla Tesi di Laurea in Scienze Gastronomiche di Gianluca Capedri. Giunto al quarto anno, si è evoluto, modificato e sviluppato per dare

vita ad un festival unico nel panorama italiano, in cui la Cultura dei migliori cibi di strada si unisce a location storiche meritevoli di essere valorizzate. Nascono così concrete azioni di nuovo Turismo. La tappa di quest’anno registrerà la 5a edizione a Fontanellato e coprirà tutto il weekend di Pasqua e Pasquetta. Un lungo weekend che animerà l’intera città, ormai famosa in tutta Italia per gli “assedi gastronomici” che ad ogni edizione accolgono diverse migliaia di persone da ogni dove. Un turismo di qualità, curioso e attento ai temi della sostenibilità.

ANIMAZIONI & SPETTACOLI

La famosissima saga de “I Pirati dei Caraibi” conta appassionati di ogni età da tutto il mondo; per questo è stata scelta come tema artistico dell’edizione 2018, arricchendo le giornate dell’evento con tanto

divertimento per tutti i presenti. Un’esperienza irripetibile, da vivere con amici e famiglia: ogni giorno si susseguiranno grandi spettacoli, giochi a tema pirateschi e avventure in costume su un vero galeone dei

pirati! Una storia avvincente che inizierà sabato mattina e si concluderà con la battaglia finale lunedì sera.Non perdetevi neanche un’avventura! Verranno coinvolti sia i bambini che i genitori.

Attività GRATUITE curate da attori professionisti, che faranno divertire i bambini (...ma anche gli adulti!).

CIBI DI STRADA & FOOD TRUCK

Attorno alla Rocca si posizionerà la rinnovata selezione di Food Truck che assedieranno il Castello di Fontanellato. La carovana dei camioncini più golosi d’Italia porterà nuove proposte gastronomiche con tante

NOVITÀ. Il pubblico potrà assaporare nuove specialità tipiche delle regioni italiane da nord a sud, dal salato al dolce, da bibite selezionate a vini e birre artigianali prodotte per l’occasione: torta fritta, hamburger di

Chianina, olive ascolane, formaggio fritto, cartocci di pesce, arrosticini, Pulled Pork, cannoli siciliani...

...E TANTO ALTRO!

A completare il Festival, una rinnovata proposta di agorà tematiche curate dall’Associazione Italì, la pesca nel fossato, musica e live-band. Inoltre, sabato sera, un grande SILENT PARTY® attorno al Castello: una

grande discoteca silenziosa con 3 generi musicali diversi, per ballare sotto le stelle fino a tarda notte! Per info prenotazione cuffie, scrivi su WhatsApp al numero 371 3142776. Giorni & orari: sab. 31 mar. – dom. 1 apr. (PASQUA) – lun. 2 apr. (PASQUETTA): dalle ore 11:00 alle 24:00

INFO aggiornate: www.merendaitaliana.it – www.facebook.com/CastleStreetFood

oppure SCRIVICI SU WhatsApp: 371 3142776