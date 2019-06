Cavalleria Ruscticana alla rocca di Soragna il 30.giugno ore18.00

Cavalleri a Rusticana alla Rocca Meli Lupi di Soragna il 30.06 ore 18.00

Ingresso 12.00 euro



Dopo il successo dell’allestimento di Tosca l’anno scorso , le due associazioni “Opera in Piazza” e” Viviamo l’Oltretorrente” tornano alla Rocca di Soragna con un altro titolo altrettanto celebre; Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Le due associazioni sono note nel territorio per portare l’opera lirica alla portata di tutti con una formula insolita che da quattro anni hanno dato in Piazza Picelli e al Teatro S. Evasio, nella stagione lirica, con grande successo del pubblico . Uniscono le due radici culturale del territorio, il dialetto e l’opera lirica. Fra i momenti musicali due attori comici spiegano la trama dell’opera e così si mescolano le sane risate al grande melodramma .I due personaggi comici , Otello e Straiè sono interpretati da Claudio Cavazzini e Maurizio Landi.

. Nel ruolo di Santuzza sarà Halla Margret, Andrea Biffi interpreterà Turiddu , Alfio sarà interpretato da Adriano Moroni e Tania Bussi vestirà il ruolo di Lola.

Il coro Armonie dei Colli sarà diretto da Paolo Mora e l’Orchestra Opera n Piazza sarà diretta da Aldo Boccacci.

Regia e testi teatrali sono di Halla Margret e Claudio Cavazzini cura l’organizzazione

Lo spettacolo inizia alle ore 18,00 .

Per prenotazioni tel. 3482601684