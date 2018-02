Cibi alcalinizzanti: lezione e cena della vegan chef viorica tarnovschi

Lezione sui cibi alcalinizzanti e cena in home restaurant dalla vegan chef e operatrice olistica Viorica Tarnovschi



Venerdì 23 febbraio alle 20.30 nuovo appuntamento con la rassegna "Salute & Benessere": una serata per scoprire i cibi alcalinizzanti con la vegan chef e operatrice olistica Viorica Tarnovschi.



Finalizzata non tanto alla perdita di peso quanto ad aumentare il benessere e la vitalità del corpo, la dieta alcalina o dieta alcalinizzante è stata ideata da Robert O. Young, naturopata e nutrizionista. Si basa su alcuni presupposti specifici che non possono prescindere dalla conoscenza di un parametro come quello del pH e dell’importanza che ha all’interno del nostro organismo.



La vegan chef terrà una lezione su proprietà e ricette del menù della serata che prevede:

- Aperitivo bio cocktail

- Farinata di ceci

- Millefoglie crudo alla barbabietola con senape e miele

- Insalata di rapa, erba cipollina alla citronella della casa

- Riso selvatico alla curcuma e noci

- Hamburger di soia e crusca fermentata

- Ortaggi ai profumi di stagione al forno

- Tartufini ai fichi

- Acqua alcalina e acque alcaline aromatizzate

- Tisana digestiva



Tra una portata e l'altra Viorica spiegherà l'importanza dei cibi alcalini e le ricette del menù da lei creato appositamente per la serata, in cui i commensali saranno a tavola insieme alla vegan chef.



Per ulteriori informazioni e per aderire è possibile consultare il gruppo Fb "Salute & Benessere Parma" oppure contattare il numero 338 5219408.