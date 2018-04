Tutti al cinema con 3 euro: dal 9 al 12 aprile

Anteprime e novità al cinema a tre euro. Dopo il successo di Cinema2day che lo scorso anno ha portato al cinema otto milioni di persone in nove giorni, il ministero dei Beni culturali insieme a produttori, distributori ed esercenti cinematografici, lancia una nuova iniziativa dedicata ai film in sala. È CinemaDays 2018: tra aprile e ottobre 15 giorni con ingresso in tutte le sale aderenti al prezzo speciale di 3 euro. La riduzione sarà in tre diversi periodi: dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 1° al 4 ottobre. Saranno escluse soltanto le iniziative speciali e le visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa. La grande novita? dei CinemaDays 2018 e la settimana di agosto interamente dedicata alle anteprime della nuova stagione cinematografica: appuntamento fissato dal 9 al 15 agosto.

Si parte quindi lunedì 9 aprile con biglietto a 3 euro negli oltre duemila schermi finora aderenti. “Una promozione voluta dal mondo del cinema per avvicinare il pubblico in sala nella stagione estiva e nei periodi di minore affluenza – commenta il ministro Dario Franceschini – Sono sicuro che anche questa promozione riscontrera? grande successo soprattutto tra le famiglie e i piu? giovani”. L’iniziativa è promossa dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con Anem – Associazione Nazionale Esercenti Multiplex e Anica-

Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali.

Tutte le informazioni e l’elenco in continuo aggiornamento dei cinema partecipanti in ogni città sono disponibili sul sito CinemaDays.it.