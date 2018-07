Clown, acrobati e giocolieri al Parma Retail un week end dedicato agli artisti di strada

Un fine settimana che sa di magia, con divertenti clown, equilibristi, acrobati, musici e saltimbanchi. Nel pomeriggio di sabato 14 e domenica 15 luglio, a partire dalle 16, impareggiabili artisti animeranno Parma Retail con le loro perfomances che lasceranno a bocca aperta sia i bambini che gli adulti. Chi può trattenere una risata davanti ad un buffo pagliaccio? Chi non prova un tuffo al cuore ammirando gli acrobati nelle loro evoluzioni? Chi non ascolta ammirato la musica proveniente da strumenti improvvisati?

Ce n’è per tutti i gusti: sabato 14 Bellobruto incanterà i bambini con le sue storie raccontate attraverso un piccolo teatro mobile; Junky Funky darà sfoggio della sua abilità facendo roteare le clavette mentre pedala su un monociclo; verrà allestita una struttura speciale per consentire agli artisti di “Acrobazie Volanti” di esibirsi in fantastiche evoluzioni con l’ausilio dei tessuti; Zippy, il clown musicista, si esibirà in una divertente e romantica performance in equilibrio su un tamburo; il mimo Pinocchio farà rivivere la magica storia del burattino grazie ad uno spettacolo itinerante di trasformismo; il duo Peripezia regalerà uno spettacolo di acrobatica e giocoleria con esilaranti sketch mentre i Bruskers, con le loro chitarre, diffonderanno per le gallerie del centro la loro vivace musica e presenteranno le loro spassose gag.

Parma Retail si conferma quindi luogo dove vivere una giornata rilassante e divertente per tutta la famiglia grazie alla presenza di negozi adatti a soddisfare esigenze di ogni tipo.