concerto "requiem di gabriel fauré"

La chiesa romanica di Castelguelfo, che si incontra sulla Via Emilia a metà strada tra Parma e Fidenza, oltre che luogo di culto, è un importante monumento medievale risalente al 1230 ed incluso nel percorso della via Francigena (“ecclesia de Burgeto de Taro”), quando era punto di riferimento per i pellegrini diretti a Roma. La Chiesa era dipendente dall’Abbazia Benedettina di S. Maria Maddalena di Vézelaj in Borgogna (Francia), da cui prende il nome; è stata poi patronato dei Pallavicino ed ebbe anche la protezione ducale, e conserva nell’abside bellissimi affreschi del ‘400. In occasione della storica ricorrenza della “Madonna del Soldato” che si celebra dal 1941, dove si ricordano i caduti di tutte le guerre e si invoca la pace nel mondo, Sabato 6 ottobre alle 21 nella chiesa di Castelguelfo verrà eseguito il “Requiem di Gabriel Faurè” dal coro “Sine nomine” diretto dal maestro Elena Rosselli, Soprano Angela Gandolfo, Baritono Konstantinos Mavrogenis e Maestro concertatore al pianoforte Roberto Barrali. Con il patrocinio ed il contributo del Comune di Fontevivo. L’ingresso è libero e gratuito