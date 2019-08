corso d'improvvisazione teatrale

Ripartono i corsi annuali di improvvisazione teatrale a Parma

da ottobre a maggio con saggio finale Match di improvvisazione teatrale.



PRESENTAZIONE CORSI:

PARMA - TUTTI I MERCOLEDI' alle ore 21

presentazione MERCOLEDI' 25 settembre

Il giardino delle Birbe - via A. Veroni, 37/A



FIDENZA - TUTTI I LUNEDI' alle ore 21

presentazione LUNEDI 16 settembre

Oratrorio San Michele - Via G. Boccaccio, 49



SANT'ILARIO (RE) - TUTTI I LUNEDI' alle ore 21

presentazione LUNEDI 16 settembre

Palaenza - Via Piave, 42049



COLLECCHIO - TUTTI I MARTEDI' alle ore 21

presentazione MARTEDI 17 settembre

Teatro Crystal - via G. Galaverna, 36



ll corso è aperto a tutti e non è richiesta esperienza teatrale, ma solo la voglia di mettersi in gioco e divertirsi.



Impareremo a improvvisare e a buttarci senza rete, scoprendo che abbiamo molte più risorse di quelle che pensiamo.