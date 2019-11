coworking trial day | dicembre

Freelance, liberi professionisti, lavoratori indipendenti all’ascolto!

Smart worker, studenti, startuppers, disoccupati e occupati “a progetto”!



Ogni primo martedì del mese, il Coworking Space di On/Off spalanca le sue porte a chi desidera provare gratuitamente le postazioni di lavoro condivise.



Per un giorno, uno soltanto, abbandonate le vostre scrivanie casalinghe, lo studio dove vi appoggiate o i tavoli della biblioteca o del bar e venite a provare (gratuitamente) il coworking. Voi portate PC, agenda, smartphone…il caffè e il Wi-Fi ve lo offriamo noi!



Oltre che per lavorare in un posto nuovo, approfittatene anche per conoscere gli altri coworker. Per questo, vi consigliamo di passare soprattutto in alcuni momenti "chiave" della giornata, come ad esempio:



- Coffee break mattutino (10:30 – 11:00)

- Pausa pranzo (12:30-14.30)

- "Merenda" pomeridiana (15:30 – 16:30)



COME PRENOTARE UNA POSTAZIONE

Compilando il form di iscrizione che trovi cliccando qui: http://bit.ly/33Zs508



Nel caso in cui a ridosso dell'evento non riusciste effettivamente a partecipare, vi chiediamo di farcelo sapere (basta una semplice mail a coworking@officineonoff.com o una telefonata al numero 0521270841).





GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE DURANTE IL COWORKING DAY DI DICEMBRE



✔ Consulenze in tazza piccola | Let's Pitch

Dalle 14.30 alle 15.30:



Udite udite!

Durante il Coworking Trial Day mensile, un coworker di Officine On/Off metterà a disposizione le sue competenze per fornire alle persone interessate una micro consulenza gratuita.



Questo mese sarà la nostra Alessandra Barale, Business English Language Trainer, ad aiutarvi a comunicare al meglio il vostro business in lingua inglese.



CONTENUTI

L’obiettivo è trovare il più efficace stile comunicativo in inglese orale per presentare se stessi, il proprio progetto e i servizi offerti.

Oggetto della consulenza:

- Analisi del pitch

- Consigli e feedback pratici su come renderlo più efficace e spunti su cui lavorare in futuro



DURATA

La consulenza dura al massimo 30 minuti / persona per massimo 2 persone (in presenza, non da remoto).



REQUISITI

Conoscenza base della lingua inglese. I partecipanti dovranno presentarsi al colloquio con una bozza del loro pitch già scritto in inglese. Non verranno effettuate traduzioni dall'italiano all'inglese.



PRENOTAZIONE

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti previa registrazione cliccando qui: http://bit.ly/2s0nA7B



✔ SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO INDIPENDENTE

Dalle 14.00 alle 16.00:

Sportello di consulenza gratuita rivolto a liberi professionisti in erba ed esperti a cura di ACTA - Emilia Romagna nato per:

- Confrontarsi su problemi e dubbi legati al mondo del lavoro indipendente

- Ricevere informazioni di base su diritti e doveri dei freelance

Per prenotare un appuntamento basta scrivere entro venerdì 29 novembre 2019 a sportelloemiliaromagna@actainrete.it.



✔ Il Regime Forfettario | Incontro gratuito

Dalle 16.30 alle 17.30

Incontro gratuito a cura di Irene Bortolotti di ACTA - L'associazione dei freelance con l'obiettivo di scoprire chi può aderire a regime forfettario, a quali condizioni e quali sono gli adempimenti da rispettare. Se infatti svolgi già un'attività con partita IVA o stai per avviarla, questo regime potrebbe fare al caso tuo.

Maggiori informazioni e iscrizione gratuita tramite Eventbrite cliccando qui: http://bit.ly/2yeMYq8



QUANDO & DOVE

Martedì 3 dicembre 2019

Orario: dalle 9.00 alle 18.00

c/o Officine On/Off | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma



CONTATTI

e-mail: coworking@officineonoff.com

telefono: 0521. 270841

