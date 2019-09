cybersecurity | workshop

CYBERSECURITY



La cybersecurity diventa un tema essenziale per ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni. Al giorno d’oggi, ogni PMI dovrebbe implementare il grado di conoscenza delle tematiche cyber e di gestione delle informazioni attraverso un processo formativo adeguato e destinato a tutte le risorse umane, basato sulla gestione del rischio.



PROGRAMMA



1) Introduzione



Il cyberspace quale luogo di incontro e scontro



2) Mega trend

II mondo cyber pervade tutta la società: quali sono le tendenze in essere nelle organizzazioni e nelle imprese?



3) Il rischio e la sua gestione



L’aumento del grado di consapevolezza dei rischi diventa fondamentale: come mitigarli e contenerli?



4) Le gestione delle informazioni in azienda



Le informazioni sono un assetto strategico di ogni impresa o professionista: come gestirle al meglio e come implementare le corrette politiche di sicurezza



5) I costi



I costi della prevenzione sono inferiori ai costi provocati da cyber attacchi: a cosa e a quali investimenti vanno incontro le imprese?



OBIETTIVI



Maggiore consapevolezza delle tematiche cyber e della gestione delle informazioni aziendali.



DURATA



4 ore



REQUISITI



Conoscenze informatiche di base, il workshop è rivolto a dipendenti di PMI e liberi professionisti che si occupano di sicurezza informatica e gestione di informazioni aziendali.



QUANDO & DOVE



Giovedì 24 ottobre 2019



Dalle 14.30 alle 18.30



c/o Officine On/Off | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma



DOCENTE



Massimo Franchi, consigliere strategico, docente, autore e formatore professionista, ha completato con successo una grande varietà di progetti in organizzazioni, nazionali e multinazionali pubbliche e private, sia in Italia che all’estero nei seguenti settori: alimentare, agricoltura, finanza, criptofinanza, intelligenza artificiale, energia, sanità privata, cantieristica, automotive e difesa. Ha lavorato in aziende multinazionali, di cui è stato membro del comitato di direzione, con incarichi manageriali in ambito marketing, vendite e comunicazione. Attualmente, quale fondatore e CEO di F.M.S, opera nelle seguenti aree: Strategia e Sistemi di Governance, General Management, Change Management, ICT Governance, Internazionalizzazione – Fusioni ed Acquisizioni, Guerra Economica e Intelligence Economica.



Iscritto al Registro dei Formatori Professionisti AIF, ha certificazioni in Life Coaching, COBIT 5 for NIST Cybersecurity (APMG) e DPO/RPD (Data Protection Officer – Responsabile per la protezione dei dati).



Sito web: www.fmsconsulting.it



QUOTA DI PARTECIPAZIONE



Standard: € 100,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



Ridotta*: € 80,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



(*studenti, under 35, disoccupati, makers e coworkers di Officine On/Off)



INFO E ISCRIZIONI



Il corso è aperto a un massimo di 20 partecipanti.



Iscrizioni entro giovedì 17 ottobre 2019.



A questo link la Scheda di Iscrizione e i dati per effettuare il bonifico bancario: http://bit.ly/2YlugaP



La partecipazione al corso si considererà confermata una volta compilata la Scheda di Iscrizione Online, con allegata la ricevuta di versamento della quota di iscrizione via bonifico bancario e copia di documento d'identità (ed eventuale documento richiesto per la Tariffa Ridotta).



N.B. L'Associazione On/Off eroga servizi ai propri soci e rilascia una ricevuta generica con possibilità di intestazione. Nel caso si necessiti di fattura, prima di effettuare il pagamento è necessario inviare una richiesta specifica via mail a corsi@officineonoff.com, indicando i dati necessari per la fatturazione elettronica (Ragione Sociale, indirizzo, C.F., Partita IVA, codice destinatario o PEC). In quest'ultimo caso, al costo indicato si applicherà l'IVA al 22%.



CONTATTI



e-mail: corsi@officineonoff.com



telefono: 0521. 270841

