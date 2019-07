e quindi uscimmo a riveder le stelle

Piacevole escursione al calar del sole, per riscoprire il piacere di osservare le stelle, celate in città dalle luci artificiali. Partiremo poco prima del tramonto per arrivare al Corno di Caneto, proprio quando il sole scomparirà dietro l'orizzonte; dopo una breve sosta per ammirare i colori del cielo, proseguiremo verso località Lalatta, dove arriveremo quando saranno definitivamente scomparse le ultime luci del giorno. Durante la via del ritorno in ampi pianori, sarà possibile osservare le costellazioni e, in lontananza, le luci della città.



Difficoltà: E (Facile-Media)

Dislivello: 500m circa

Distanza: 7 km circa

Durata: 4h circa soste comprese



Equipaggiamento Obbligatorio: zaino, scarpa da trekking, pantaloni lunghi, pile/maglione, giacca anti-vento/pioggia, torcia possibilmente frontale, 1 litro d'acqua, viveri di conforto per spuntino.



Equipaggiamento consigliato: vestirsi a strati, bastoncini da trekking.



Costi

Adulti e minori 14-17 anni, solo se accompagnati, 12€

Minori 8-13 anni, solo se accompagnati, 7€



Iscrizione obbligatoria entro le ore 15:00 di venerdì 26/07/19. MINIMO 10 PARTECIPANTI ADULTI.

Per informazioni o per iscriversi 3290047306 alessandro.bazzini@gmail.com



24 ore prima dell’attività è facoltà della Guida comunicare agli iscritti l’annullamento dell’escursione. Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. La guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.

La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i partecipanti. Chi ritiene opportuno può provvedere autonomamente con una polizza multisport.