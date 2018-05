Eiffel 65, Neja e Carolina Marquez per M'ama 90 a Parma

Serata di chiusura della stagione al Campus Industry, sabato 19 maggio con il M'Ama 90, evento di grande richiamo con gli Eiffel 65, Neja e Carolina Marquez riuniti per una grande festa. A seguire Kubik dj e Cire al microfono. Apertura porte alle 22:00, inizio concerti alle 23:00, ingresso in cassa 20 euro. Prevendite a 15 euro più diritti di prevendita sui circuiti Ciao Tickets e Ticket One. Non sono richieste tessere.

Finale di stagione di alto profilo, come per tutte le serie che si rispettino, quelle più amate. Dopo un anno costellato di concerti di rilievo nazionale e internazionale, acclamati da critica e pubblico, lo stesso anno in cui Parma è stata designata capitale della cultura 2020, al Campus Industry si chiude con un grande evento da club.

Gli Eiffel 65 sono il nome di punta del M'Ama 90, uno spettacolo tutto dedicato al sound degli anni '90, in fase di grande revival. Si esibiranno sul palco del locale di Largo Simonini anche altre due artiste in un momento di forte ascesa e ben note ai frequentatori dei locali notturni: Neja e Carolina Marquez. La prima, apprezzata come “Regina della Notte”, ha venduto 4 milioni di dischi in tutto il mondo, spaziando dal gospel alla musica celtica, fino al successo con dj e musica da club. La seconda, cantante colombiana naturalizzata italiana, ha già collaborato, tra gli altri, con Flo Rida, Gigi D'Agostino, Albertino e dj Matrix.

La serata arriverà al suo apice con Jeffrey Jay e Maury degli Eiffel 65 che riportano a Parma il New Planet tour e i successi che dagli anni '90 fanno ballare tutto il mondo. Il primo singolo degli Eiffel 65, Blue, è stato un successo planetario che ha lanciato gli Eiffel 65 nel firmamento delle stelle della musica ballabile. Al primo posto in classifica nel 1999 per settimane in Europa, piazzatosi al sesto posto nella classifica Billboard negli Stati Uniti, più di un milione di copie in Australia, e altrettante in Germania e Regno Unito. Anche l’uscita successiva, Move Your Body, del 2000, non deluse le aspettative, restando nella top ten italiana per 10 settimane consecutive e riscuotendo anche questo notevole successo in tutto il mondo.