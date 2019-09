equinozio d’autunno in sinergia con la natura

Domenica 22 Settembre 2019 ore 16.30, in occasione del giorno dell’equinozio d’autunno, ci ritroveremo presso l’Anfiteatro naturale di Vianino in Provincia di Parma per celebrare assieme l’ingresso nella stagione autunnale attraverso la pratica dello Yoga, rituali di passaggio e canti devozionali della tradizione indiana.



Nell’antichità, e non solo nella nostra cultura, questi avvenimenti celesti sono sempre stati considerati momenti speciali da celebrare pubblicamente. Nel caso specifico gli equinozi erano i giorni nei quali le potenti forze di luce e tenebra sembravano mostrarsi in perfetto equilibrio.

Il periodo dell’equinozio d’autunno è il momento dell’anno in cui il buio prende spazio al giorno, in cui possiamo attivare un nuovo ciclo di crescita interiore e spirituale. Quando ci prepariamo a raccoglierci nel silenzio e a riposare, aprendoci ad una visione più ampia.



Man mano che i giorni si accorciano e le notti si allungano, scendiamo nell’oscurità della notte e affrontiamo la nostra oscurità interiore – il nostro ego e il nostro subconscio – per prepararci alla nascita della Luce interiore, celebrata al solstizio d’inverno.



Astrologicamente l’equinozio d’autunno corrisponde all’ingresso nel segno della Bilancia, stagione in cui le foglie ingialliscono e cominciano a cadere, la natura si ferma, ed è tempo di bilanci, appunto, di valutazioni, e di scelte.

In quest’occasione speciale praticheremo Yoga all’aperto connettendoci ai 5 elementi e attraverso dei rituali della tradizione tantrica indiana bilanceremo il maschile ed il femminile dento di noi.

Ci ritroveremo in un luogo immerso nel verde per salutare la Natura che si prepara al suo riposo invernale.



Secondo l’astrologia vedica siderale la luna si troverà nella costellazione lunare di Ardra, associata alla divinità Rudra il distruttore, forma terrifica di Shiva. La luna sarà nel suo ultimo quarto calante. Il momento sarà quindi propizio per rivolgere il nostro sguardo all’interno e lasciare andare e abbandonare tutto ciò che non è più utile per la nostra evoluzione, in preparazione della prima luna nuovo d’autunno del 28 Settembre.



Condurranno l’evento Jyoti (Giulia) della Scuola Devi Tantra Yoga Parma con la collaborazione di Debora Testi della Scuola Prana Hari Yoga, e la partecipazione del musicista Nicola Cellamare



ORARIO DI INIZIO: 0re 16.30, l’evento terminerà alle 18.30 circa



A CHI SI RIVOLGE L’EVENTO: A tutti coloro che desiderano prendersi uno spazio di ascolto e celebrazione per onorare i passaggi Ciclici della Natura fuori e dentro di sè, riconnettendosi ad essa ed alle antiche origini.



COSA PORTARE: portare il proprio tappetino yoga, un telo di cotone e un incenso.



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 15,00 €



Prenotazione obbligatoria, posti limitati:

Per confermare la propria presenza scrivere un sms al numero +39 3393165387 oppure per email a devitantrayogaparma@gmail.com



INFO UTILI: Consigliamo di parcheggiare presso l’Antica Trattoria Carra Via IX Luglio, 13, 43040 Vianino PR e poi scendere verso l’anfiteatro a piedi. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la palestra polivalente di Varano de Melegari (PR).

