Ermo Colle 2019 a Basilicagoiano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Domenica 11 agosto la rassegna ERMO COLLE 2019 farà tappa a Basilicagoiano presso Villa Borri (via XXV Aprile n. 20). A partire dalle ore 21,15 il Dallamardio Teatro di Cagliari presenterà Alfonsina panciavuota di e con Fabio Marceddu, con la collaborazione drammaturgica di Francesco Niccolini. Ideazione scenica e regia di Antonello Murgia, autore anche delle musiche originali. Alfonsina panciavuota è lo spettacolo vincitore della 18esima edizione del Festival Teatrale di Resistenza, rassegna di teatro civile contemporaneo, ideata ed ospitata dal 7 al 25 luglio dall’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (RE). E’ il racconto della vita di una donna che a 10 anni viene venduta come serva al padrone della miniera, in una Sardegna in guerra (Seconda Guerra Mondiale). Vissuta fra povertà e soprusi, che segneranno indelebilmente il resto della sua vita, Alfonsina riesce però a trovare la forza per opporsi e tentare di cambiare il proprio destino. “Questa è una delle molte storie italiane del secondo dopoguerra - dichiara l’Assessore alle politiche culturali, Laura Scalvenzi - una storia di infanzia finita anzitempo, di fatica e lavoro, di miseria e povertà, ma è anche una parabola di resilienza, dignità e riscatto sociale. Un racconto tutto al femminile che costituisce e ci ricorda quella che è la nostra eredità storica e sociale”. La prestigiosa location di Villa Borri ospiterà lo spettacolo anche in caso di maltempo. Ingresso a offerta. La serata è organizzata dall'Associazione Ermo Colle di Tizzano Val Parma, in collaborazione con il Comune di Montechiarugolo che dal 2015 sostiene la rassegna culturale impegnandosi ad ospitare gli spettacoli in "location" prestigiose del territorio comunale. L'Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento alla famiglia Borri per aver gentilmente e nuovamente concesso ospitalità alla manifestazione. Info: tel. 0521/687764.