esordio con il botto per il nuoto sincronizzato parmigiano

- Esordio con il botto per la sezione del nuoto sincronizzato dello Sport Center Parma con 2 ori e 1 bronzo in occasione della prima prova del circuito regionale che ha fatto tappa a Faenza. Alle sincronette parmigiane hanno fatto eco le ragazze della squadra Under 16 di pallanuoto che hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva in campionato. Nuoto Sincronizzato - Nella categoria Esordienti A, le giovani parmigiane, classe 2007 e 2008, si sono piazzate sul gradino più alto del podio nella gara a squadra con Alissa Zambernardi, Giada Bertozzi, Eleonora Malcotti, Anna De Lorenzi, Federica Zammarchi, Sacca Valentina, Monica Lauriola, Melissa Invidia Melissa ed Elena Calzi. La coreografia che è valsa l’oro è stata realizzata sulla musica di Jovanotti “The Sound of Sunshine”. Altre due medaglie sono arrivate nella specialità di coppia: Oro con Giada Bertozzi e Alissa Zambernardi e Bronzo con Federica Zammarchi e Valentina Sacca; mentre proprio alle spalle delle compagne di squadre sono finite Eleonora Malcotti e Anna De Lorenzi con il 4° posto. Ad accompagnare le sincronette bianco-rosse sono state le allenatrici: Martina Leo, Eliana Orsi e Laura Raimondo. La sezione di nuoto sincronizzata dello Sport Center Parma è nata nel 2018 e oggi conta quasi cento iscritte. Prossimo impegno: 14 aprile, 2° Trofeo FIN, Piscina di Lugo. Pallanuoto Femminile – Nel circuito Pallanuoto Italia, la squadra Under 16 della Sport Center Parma hanno battuto 7 a 3 l’Omnia Sport a Legnano in provincia di Milano. Una vittoria importante che porta la squadra parmigiana a consolidare il 6° posto in classifica del girone con un buon attacco a quota 44 gol fatti. Prossimo impegno: Domenica 10 marzo, ore 15.15, Sport Center Parma vs San Carlo Sport, Palablù di Travagliato (Bs). www.sportcenterparma.it Facebook @sport.center.parma