Week end tra cinema, musica e sagre: tutti gli eventi

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 19

Spazi d’ozio

Centro giovani Federale - Via XXIV Maggio, 15

Dalle 19.30 alle 21.00 Spiazza la piazza, laboratorio gratuito di circo e giocoleria con Circolarmente. Dalle 21.30 Concorso Internazionale di Circo, in gara: Fogli Volanti con Circo matto, Cometa Circus con Cometa, Marakatimba con Percussioni afrobrasiliane, El Tio Teo con Surfing the street. Servizio di ristoro e bar. Ingresso gratuito. Per informazioni cell. 3318978682.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film in lingua originale La favorita. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Tutti lo sanno. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Dall'Alabastro allo Zenzero speciale Barezzi Festival

Montechiarugolo

Dalle 20.00 alle 23.30 ritorna nel suggestivo borgo medievale, il tradizionale mercatino di artigianato artistico, con prodotti naturali e biologici. Alle 22.00 appuntamento con il cantautorato lirico, a metà tra classicità e contemporaneità di

Guido Maria Grillo, che presenterà il suo ultimo disco. Ingresso gratuito.

Sere d’estate

Piazza La Quara – Borgo Val di Taro

Alle 21.00 Klinke: circo, musica e teatro comico, di e con Olivio Ferraris e Milo Scotton. Ingresso ad offerta a cura dell’Associazione Amici della Valle del Sole. Per informazioni tel. 052596796.

Parma Music Park

Via Buozzi – San Polo di Torrile

In serata Positive river festival. Infoline tel. 3703300851. Programma completo su https://parmamusicpark.com

Fiera del Parmigiano

Pellegrino Parmense

Dalle 19.00 inizio delle manifestazioni gastronomiche e alle 21.30 spettacolo di danza e musica anni ’80 e ’90 con Taro Taro Story. Ingresso libero. Per informazioni www.comune.pellegrino-parmense.pr.it

Sagra dello sgranfignone

Medesano

Dalle 19.00 si svolgerà una delle più antiche sagre del territorio. Tre giorni dedicati ai celebri gnocchi conditi con ragout o il soffritto di una volta con musica ed intrattenimento.

Sabato 20

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età 4 – 9 anni. È gradita la prenotazione tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film in prima visione Edison, l’uomo che illuminò il mondo con Benedict Cumberbatch. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Il professore e il pazzo. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Fiera del Parmigiano

Pellegrino Parmense

Dalle 10.30 inaugurazione ufficiale della fiera. Alle 17.30 spettacolo L’Elisir d’amor di Gaetano Donizetti. Riapertura degli stand gastronomici ed in serata eventi sportivi tra cui la corsa con le forme di Parmigiano. Concluderà la serata ballo liscio e revival anni ’60 e ‘70. Ingresso libero. Per informazioni www.comune.pellegrino-parmense.pr.it

Sere d’estate

Piazza Cavour – Borgo Val di Taro

Alle 21.00 Concerto d’armonie Valtaro, con il Corpo bandistico Valtarese e Fornovese. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052596796.

Festival di Torrechiara Renata Tebaldi

Cortile Castello di Torrechiara

Alle 21.15 Tango y amor Ugo Pagliai e Davide Cavuti, Davide Cavuti Ensemble, Poesia e anima latina. Ingresso intero euro 20,00, i biglietti ridotti under 20 e over 60 saranno venduti solo la sera del concerto presso la biglietteria del castello. Prevendite presso Parma point

Strada Garibaldi 18 Parma; Ufficio Pro Loco Piazza Ferrari 5 Langhirano; Iat Torrechiara

Strada Castello 10 Torrechiara. Per informazioni tel. 0521355009 www.festivalditorrechiara.it

Visita guidata in notturna

Castello di Bardi

Dalle 21.00 adulti e bambini potranno percorrere le grandiose ronde della fortezza e immergersi negli ambienti oscuri e suggestivi a lume di lanterne e di torce, tra i quali la ghiacciaia e le prigioni con attrezzi di torture. Infine le antiche cucine, le sale ricchissime di segni e di tempo, una sosta presso il mastio, luogo divenuto celebre per l’avvistamento del

fantasma del cavaliere Moroello. Consigliato l’utilizzo di una torcia oltre a calzature comode. Costo adulti euro 10.00, bambini euro 8.00. Prenotazione obbligatoria contattando i numeri 0525733021 – 3801088315 – info@castellodibardi.info).

Concerto con gli Archi della Toscanini

Castello di Montechiarugolo

Alle 21.30 concerto con Mihaela Costea, solista, concertatore Viktoria Borissova, musiche di Mozart e Vivaldi. Ingresso gratuito su prenotazione. Per accedere al concerto inviare una email a biglietteria@latoscanini.it entro le 12.00 di sabato. Alle 21.15 i biglietti eventualmente rimasti saranno messi a disposizione del pubblico. Per informazioni tel. 0521391339.

Sagra dello sgranfignone

Medesano

Dalle 19.00 si svolgerà una delle più antiche sagre del territorio. Tre giorni dedicati ai celebri gnocchi conditi con ragout o il soffritto di una volta con musica ed intrattenimento.

Parma Music Park

Via Buozzi – San Polo di Torrile

In serata Positive river festival. Infoline tel. 3703300851. Programma completo su https://parmamusicpark.com

Domenica 21

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione.

Per informazioni tel. 0521607791.

#Inascolto, virtuosismi d’estate al Parco

Parco Eridania – ingresso CPM Toscanini

Alle 21.30 concerto con l’Ensemble della Filarmonica Toscanini ‘A Sonar, con il violino di Daniele Ruzza e il flauto di Andrea Oman, eseguirà celebri concerto solistici per violino, flauto e archi di Vivaldi e di Bach. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521391339 o email biglietteria@latoscanini.it

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film in prima visione Edison, l’uomo che illuminò il mondo con Benedict Cumberbatch. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Momenti di trascurabile felicità. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Varano Melegari - Bore: biciclettata FIAB

Alle 8.00 ritrovo in Via Bizzozero 15 a Parma e partenza alle 8.15 in auto con destinazione Varano Melegari. Da qui, in bicicletta per un giro panoramico ad anello. Ritorno a Parma alle 18.00 circa. Soci FIAB euro 1,00; non soci euro 3,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3343042588.

Fiera del Parmigiano

Pellegrino Parmense

Dalle 8.00 riapertura stand e fiera. Mattina e pomeriggio visite guidate al castello di Careno e tante manifestazioni in programma. Ingresso libero. Per informazioni www.comune.pellegrino-parmense.pr.it

Mercato contadino

Colorno

Dalle 9.00 alle 13.00 tradizionale mercato contadino nel centro abitato.

Mercatino dell’Antiquariato

Fontanellato

Durante la giornata attorno alla Rocca mercatino con circa 100 espositori con oggetti d’antichità, modernariato e vintage. Per informazioni tel. 0521829055.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 e 11.45 visite guidate in abiti medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Parma Music Park

Via Buozzi – San Polo di Torrile

In serata Positive river festival. Infoline tel. 3703300851. Programma completo su https://parmamusicpark.com

Sagra dello sgranfignone

Medesano

Dalle 19.00 si svolgerà una delle più antiche sagre del territorio. Tre giorni dedicati ai celebri gnocchi conditi con ragout o il soffritto di una volta con musica ed intrattenimento.