Festa della Liberazione: tutti gli eventi del 25 aprile

Parma si appresta a celebrare il 73° anniversario della Liberazione con un ricco programma di eventi promossi dal Comune di Parma insieme alla Provincia di Parma e al Comitato per le Celebrazioni del 25 aprile.

Cuore delle celebrazioni sarà la giornata di mercoledì 25 aprile, che inizierà alle con il corteo da piazzale Santa Croce fino a piazza Garibaldi, dove, dopo i saluti istituzionali, si terrà l’orazione ufficiale di Giuseppe Dal Piaz, Presidente Nazionale della Divisione Acqui.

Nel corso della giornata il centro storico si animerà grazie a concerti e spettacoli per adulti e bambini: alle ore 15 in piazza della Steccata la Compagnia i Ferrari porterà lo spettacolo di burattini “Il castello degli spaventi”; alle ore 16.00 sotto i Portici del Grano si terrà il concerto del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi con il Coro Renata Tebaldi; alle 17.30 in piazza Ghiaia “Parma, scuole in musica - cori e orchestre animano la città”, con la partecipazione di dieci scuole della città. Culmine della festa sarà terrà il tradizionale concerto in piazza Garibaldi, i cui protagonisti saranno Mara Redeghieri (ore 21.30) e i Baustelle (ore 22.30). L’evento ha il patrocinio della Regione Emilia Romagna ed è realizzata con la partnership tecnica di Conad.



Di seguito in dettaglio le iniziative in programma per la giornata di mercoledì 25 aprile:



Mercoledì 25 aprile



Chiesa di Santa Croce - ore 9.30

Celebrazione della Santa Messa



Barriera D’Azeglio - ore 10.15

Partenza del corteo

Con la partecipazione del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi e interventi musicali degli allievi degli istituti superiori della città. Deposizione corone al Monumento al Partigiano e al Monumento ai Caduti.

Piazza Garibaldi

ore 11.00: arrivo del Corteo. Saluti del Sindaco del Comune di Parma Federico Pizzarotti, di Gianpaolo Serpagli, delegato della Provincia di Parma, e di Giulio Bricoli, presidente della Consulta Studentesca.

Orazione ufficiale di Giuseppe Dal Piaz, Presidente Nazionale Divisione Acqui

ore 12.00: Rintocchi solenni della Campana della Torre Civica.



Piazza Garibaldi - ore 14.30

Resistere, pedalare, Resistere. Giacomo Ferrari: antifascista, partigiano e sindaco della Ricostruzione

Percorso storico in bicicletta nei luoghi storici della Resistenza e della Ricostruzione.

A cura dell’Associazione Bicinsieme Parma (FIAB) in collaborazione con ISREC Parma



Piazza della Steccata – ore 15.00

Il castello degli spaventi

Spettacolo di burattini della Compagnia I Ferrari



Portici del Grano – ore 16.00

Concerto del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi diretto dal Maestro Alberto Orlandi e del Coro Renata Tebaldi, diretto dal Maestro Gregorio Pedrini



Piazza Ghiaia – ore 17.30

Parma, scuole in musica - cori e orchestre animano la città

concerto del coro e dell'orchestra del progetto formato dalle dieci scuole aderenti: I.C. Giacomo Ferrari, I.C. Sanvitale - Frasalimbene, I.C. Parmigianino, I.C. Salvo d'Acquisto, I.C. Verdi, I.C. Toscanini, I.C. Albertelli - Newton, I.C. Montebello, Convitto Maria Luigia, D.D. Fratelli Bandiera, con il sostegno di Fondazione Cariparma. Direttore: Maestro Alberto Orlandi



Lenz Teatro, Via Pasubio 3 - ore 21.00

Rosa Winkel triangolo rosa

spettacolo sullo sterminio degli omosessuali in epoca nazista

Per informazioni info@lenzfondazione.it. Biglietteria: 0521/270141



Piazza Garibaldi – ore 21.30

Mara Redeghieri in concerto

Recidiva live tour

Baustelle in concerto

L’amore e la violenza vol. 2 tour

Partner tecnico: Conad. Si ringraziano per la collaborazione la Croce Rossa Italiana, l’Assistenza Pubblica di Parma e SEIRS.



Musei Civici e Spazi Espositivi del Comune di Parma

Orari di apertura di mercoledì 25 aprile



Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: dalle 10.30 alle 18.30 ingresso libero

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini, Casa del Suono: dalle 10 alle 18 ingresso libero



Palazzo Pigorini

mostra AZ Arturo Zavattini Fotografo – Viaggi e Cinema, 1950-1960

Apertura dalle 10.30 alle 19.30. Ingresso libero



Galleria San Ludovico

mostra Abecedario d’Artista

Apertura dalle 10 alle 20. Ingresso libero



Palazzo del Governatore

mostra Il Terzo Giorno

Apertura dalle 10 alle 20. Ingresso a pagamento



Crociera dell’Ospedale Vecchio

mostre e installazioni nell’ambito di 360 – Festival della creatività contemporanea

Giovanni Frangi - Lotteria Farnese, Ernesto Morales - La forma e le Nuvole, Barbara Nati - Alla Deriva, Francesco Diluca – Germina

Apertura dalle 11 alle 20. Ingresso libero



Chiesa di San Quirino

mostra nell’ambito di 360 – Festival della creatività contemporanea

Franco Fontana e Davide Coltro - Terre Piane

Apertura dalle 11 alle 20. Ingresso libero

