Fattorie Aperte 2018

Maggio è il mese dei fiori, del bel tempo e del lavoro in campagna... Ogni settimana, centinaia di bambini curiosi si riversano nel nostro podere per accompagnare i propri genitori a fare compere nel nostro Emporio.



Perchè non prendersi una domenica di relax da passare nelle bellezze della campagna, camminare in mezzo ai filari di vite, tra gli alberi di frutta osservando i pulcini crescere e le api lavorare duramente.



Ecco la vostra occasione!



Domenica 20 maggio 2018 dalle ore 10:00 fino alle 18:00, si svolgeranno al Podere Stuard le Fattorie aperte.



Nel corso di questa giornata sarà possibile visitare l'azienda assieme ai propri bambini, vestirli da apicoltori, fargli giocare nei nostri laboratori e fargli vivere le bellezze della campagna (pulcini compresi!). Se poi lo desiderate, sarà possibile prendere parte al nostro pranzo in fattoria per prendersi un attimo di relax dal logorio della città.



MENU' DEL PRANZO - SU PRENOTAZIONE



Degustazione di salumi bio con Parmigiano Reggiano di Montagna e sottoli del Podere



Orzo freddo con le verdure del Podere Stuard



Arrosto biologico alle erbe con patate al forno



Torta alla frutta antica



15,00 euro a persona - bevande escluse.



PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE

m.furmenti@stuard.it

348 93 36 391