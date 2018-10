Cioccolandia, Medesano si trasforma

Torna l’appuntamento con “Cioccolandia – Una favola di Cioccolato”, la tre giorni medesanese per degustare i prodotti degli artigiani cioccolatieri in arrivo da tutta Italia.

La manifestazione, che è giunta alla XII edizione, è stata presentata oggi dagli organizzatori Paolo Mazzara e Paride Ghirelli, rispettivamente presidente e vicepresidente di Medesano Turismo e Cultura e dal sindaco e vicesindaco di Medesano Riccardo Ghidini e Michele Giovannelli. Presente anche la senatrice Maria Gabriella Saponara. Nei tre giorni della manifestazione, dal 26 al 28 ottobre, sarà possibile acquistare fra le bancarelle innumerevoli prodotti a base di cioccolato, ma anche partecipare a laboratori e show cooking.

Novità dell’anno è il progetto ‘Girogustando parmigiano‘ che ha l’ambizione di far conoscere le leccornie del territorio attraverso dei veri e propri tour in giro per l’Italia e anche all’estero. Ci sarà un angolo dedicato al food dove si terranno lezioni di creazione di tortelli e cappelletti e poi, evento goloso clou della giornata di sabato, il maestro pasticciere Claudio Gatti si cimenterà nella creazione di un panettone gigante che sarà decorato e degustato gratuitamente sul momento. Il maestro cioccolatiere Carlo Bonini, invece realizzerà una scultura e uno show cooking sulla lavorazione del cioccolato.

Con il “Cioccobus” di Tep si può arrivare gratuitamente a Medesano con partenza ogni due ore a partire dalle 10.00 dalla pensilina di via Toschi a Parma. Sarà riproposto inoltre il Ciocco tour alla scoperta del territorio: quest’anno indirizzato alla volta di Fontanellato con il suo splendido castello.Non mancherà l’area Kids riservata ai più piccoli golosi, con tante animazioni, il trucca bimbi, i pagliacci e gli immancabili “Ospedale dei pupazzi” e “Pompieropoli”. Sempre nell’area Kids, la Croce Rossa di Medesano, proporrà ai bambini dai 6 anni in su corsi di “guida sicura” con macchinine speciali e un percorso ad hoc. I ragazzi delle medie potranno invece provare il “percorso ebrezza”, un progetto per sensibilizzare gli adolescenti circa i pericoli dell’uso di alcol e sostanze stupefacenti, soprattutto prima di mettersi al volante.

Saranno tre giorni ricchi di esibizioni, di musica e spettacoli, con diversi mercatini collaterali, gli artisti di stradae, fra gli ospiti Giampaolo Cantoni con “Io parlo parmigiano”, il duo Lorenzo Campani e Gabriele Cesari e la Nomadi cover Band “Ma noi Non”, Formula Lucio Cover band di Battisti; Ciockkomusic Festival & CiokkoFestival Band Explosion.