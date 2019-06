Festival dei Rondoni ai Diari

Mercoledì 5 giugno alle ore 18.00 ai Diari di Parma presentazione del libro di Franco Sacchetti "Dove i rondoni vanno a dormire",

inserita all'interno del "Festival dei rondoni", un evento internazionale che prevede in contemporanea in tutto il mondo l' organizzazione di iniziative che servano a sviluppare nei cittadini e nelle istituzioni la cultura della salvaguardia di questi formidabili volatori, amici dell' uomo perchè divorano migliaia di insetti al giorno, in particolare mosche e zanzare, che possono essere vettori di malattie.



Il 7 giugno è proprio la "Giornata mondiale dei rondoni" e il Festival dei rondoni viene organizzato a Parma da vari anni. La presentazione del libro sarà anche l'occasione per illustrare le importanti iniziative concrete attivate in città per mantenere l' habitat dei rondoni che per riprodursi hanno bisogno di fori posti in alto, tipo buche puntaie o fessure nei palazzi antichi che spesso vengono chiusi durante i lavori di restauro senza sapere che così si mette a rischio una specie protetta. www.festivaldeirondoni.info

Al termine della presentazione guideremo i presenti ad una visita naturalistica in città verso piazzale San Francesco che è diventato un vero "santuario" dei rondoni con l' applicazione di nidi artificiali sulle impalcature del restauro di San Francesco del Prato.



Alla presentazione del libro saranno presenti: l' autore Franco Sacchetti architetto, disegnatore, scrittore e poi Laura Dello Sbarba vicepresidente di ADA Onlus-associazione donne ambientaliste

e infine Mauro Ferri per AsOER (associazione ornitologi Emilia Romagna) e per Festival dei Rondoni - Monumenti Vivi.