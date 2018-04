Il festival della magia di strada

La magia invade le strade di Parma: torna,sabato 7 aprile, per il quinto anno consecutivo, la rassegna di magia di strada che ha riscosso in passato notevole successo. Si rinnova la collaborazione tra il Comune di Parma e Walter Rolfo, fondatore di Masters of Magic, illusionista ed esperto in processi percettivi, nell'organizzazione di questo coinvolgente evento, che vede anche quest'anno il significativo supporto di Conad.

Appuntamento, quindi, sabato 7 aprile, dalle 10 alle 22, con 5 maghi che si esibiranno in 25 spettacoli, in varie zone del centro di Parma, con il Gran Gala conclusivo, alle 21, in piazza Ghiaia.

Sabato 7 aprile, direttamente dall’accademia di Masters of Magic, i migliori esponenti dell’Arte Magica Italiana e internazionale in esclusiva nella nostra città per stupire con le loro performance e per far vivere il centro storico, dai parmigiani, dai commercianti e dagli ospiti presenti in città, in modo del tutto nuovo. Per un'intera giornata grandi e bambini verranno coinvolti e trascinati in un mondo magico.

Il calendario degli spettacoli prevede l’appuntamento con la magia e l’illusionismo in vari luoghi di Parma: piazza Ghiaia, piazza Duomo, piazza Garibaldi, via Imbriani zona chiesa Annunziata e piazza della Steccata.

Il programma e gli artisti che parteciperanno:

Budinì - E' un mago imprevedibile e incontrollabile. Il suo personaggio è l'interpretazione grottesca del prestigiatore. Un artista con contaminazioni comiche provenienti dal circo dal cabaret e dal teatro. Budinì, come il budino, può adattarsi ad ogni contenitore e diverte un pubblico di tutte le età.

10.30 Piazza Garibaldi

11.30 SS. Annunziata

15.30 Piazza della Steccata

17.30 Piazza Ghiaia

21.00 Gran Gala - Piazza Ghiaia

Jabba - Al grido di “Venghino, Signori Venghino”, il mago Jabba passa dalla magia tradizionale (tortore, conigli e foulard) ad una rivisitazione del SideShow di Barnum, dove fenomeni da baraccone, animali esotici sapienti, curiosità, illusioni e magie portano lo spettatore in un mondo dimenticato.

10.30 Piazza della Steccata

12.30 Piazza Duomo

15.30 Piazza Garibaldi

16.30 Piazza Ghiaia

21.00 Gran Gala - Piazza Ghiaia

Andrea Boccia - Uno straordinario attore illusionista che ha il potere di ammaliare il pubblico con i suoi prestigi ed i suoi racconti. Collezionista di arti magiche e sognatore d'altri tempi, Andrea sarà in grado di trasportare il pubblico nel suo piccolo mondo parallelo, dove ogni cosa diventa possibile.

11.30 Piazza Duomo

12.30 Piazza della Steccata

17.00 Piazza Garibaldi

18.00 Piazza Ghiaia

21.00 Gran Gala - Piazza Ghiaia

Lebart - Direttamente dall'Argentina un artista che, a soli 24 anni, può già vantare una lunga carriera costellata di riconoscimenti internazionali. La sua arte combina diverse discipline tra cui magia, giocoleria e clownerie, per una performance originale e piena di umorismo.

10.00 Piazza Ghiaia

11.00 SS. Annunziata

16.30 Piazza della Steccata

17.30 Piazza Duomo

21.00 Gran Gala - Piazza Ghiaia

Todd – Vincitore dei più storici campionati mondiali di street magic, si è esibito dalla costa orientale dell'America fino ad arrivare in Europa, soprattutto in Gran Bretagna. Todd riesce a sviluppare un rapporto speciale con la gente ed ha il potere di unire estranei in un pubblico e trasformare un evento in una festa.

11.00 Piazza Ghiaia

12.00 Piazza Garibaldi

16.00 Piazza Duomo

17.00 SS. Annunziata

21.00 Gran Gala - Piazza Ghiaia

