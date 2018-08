Fidenza Urban e Lake Street Food

Il 31 agosto, 1 e 2 settembre arriva per la prima volta a Fidenza la grande festa dello Street Food. Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione. Oltre 15 food truck veri e propri ristoranti su ruote che offrono cucina gourmet alla portata di tutti L'evento è contestualizzato nel progetto Notte Bianca di Fidenza di sabato 1° settembre, Fidenza colora le stelle, notte di note. Tanta musica dal vivo, Dj Set, spettacoli di artisti itineranti, laboratori e truccabimbi per i più piccoli e mille altre grandi sorprese. Un evento a cura di Chocolat Pubblicità, realizzato in collaborazione con Fidenza al Centro e con il patrocinio del Comune di Fidenza. Un grazie speciale al nostro partner Acqua San Bernard che con la sua presenza contribuisce a dare maggiori contenuti e qualità all’evento.

Una grande festa con i migliori food truck su ruota, altissima qualità del cibo e delle materie prime utilizzate, ottimo rapporto qualità/prezzo della proposta gastronomica ma soprattutto tanto divertimento, sono gli ingredienti di questa prima edizione fidentina, il tutto con ingresso gratuito e con orario continuato.

I NOSTRI FOOD TRUCK

Picanhas Cube – Picanha Brasiliana

Chioscando Street FOOD - Hamburger di Chianina e Salsiccia

Churritos - Churros

Piemunt Burger - Hamburger e polpette di Fassona Piemontese

Arrosticini Divini L'Aquila - Arrosticini per tutti i gusti

Da Albino Pesce Fino - Fish and Chic e il suo fritto di pesce

Taberna Itaca - Specialità dalla cucina greca

Calabriotto - Hamburger Calabrese - Cucina calabrese

Baba-Q Napoli Street Food - Tradizione partenopea al BBQ

Domus Carciò – Carciofi alla Giudia

Choco Kebab - Choco Kebab, Crepes e Frittele

BaVarese Prost Fest – Birra & Beverage

INFO IN BREVE

DOVE:

Fidenza, Piazza Garibaldi

ORARI:

Venerdì 31 agosto dalle 18.00 alle 24.00.

Sabato 1 settembre dalle 11.00 alle 01.30.

Domenica 2 settembre dalle 11.00 alle 23.00.

INGRESSO GRATUITO

Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/events/639605609740598/