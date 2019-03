Fiera del disco di Parma

Domenica 24 Marzo 2019, presso il ‘’WOPA- WORKOUT PASUBIO’’ Via Catania 4, ritorna il grande evento PARMA DISCO , la “Mostra mercato del disco, del cd e del a dvd usato e da collezione”. La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 19,00 (orario continuato) e vedrà la partecipazione di numerosi espositori.

La mostra mercato sarà meta ambita di semplici appassionati e di veri amanti del vinile da collezione: una no- stop musicale che risveglierà il desiderio e la curiosità di ripescare la musica Metal, con i Metallica, gli AC/DC, Iron Maiden, i grandi del Punk come The Clash, Sex Pistols, Ramones, la musica italiana con Lucio Battisti e Renato Zero, la musica straniera con i Cure, Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles, Clapton e naturalmente il grande Elvis.

Numerosi collezionisti si daranno appuntamento per esporre, scambiare e vendere le copertine e le incisioni memorabili del secolo: sarà infatti possibile trovare dischi e CD in ogni formato, d’ogni genere musicale, dalla musica italiana al rock, passando attraverso punk, funky e jazz. In pratica, la musica dalla “a” alla “z”; una vastità di materiale in grado di spiegare il costante successo della manifestazione. Chiunque potrà esporre, scambiare, acquistare, vendere o semplicemente farsi valutare dischi, cd e materiale musicale di vario genere.

www.kolosseo.com

https://www.facebook.com/events/626248104472875/