Sta per prendere l'avvio uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della Bassa parmense, la 63° edizione della Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo che si svolgerà da giovedì 22 fino a martedì 27 agosto.

La manifestazione, organizzata dal Comune di San Secondo Parmense in collaborazione con le associazioni e le Contrade del paese, è dedicata a due prodotti di eccellenza di antica tradizione gastronomica, il vino rosso Fortana dal caratteristico retrogusto amabile e la Spalla, rigorosamente tagliata a mano e servita ancora calda; la Fiera si articola in una sei giorni ricca di eventi, stand gastronomici, degustazioni, concerti, dj set, mercatini, esposizioni artistiche e presentazioni letterarie, visite guidate, mostre, pesche di beneficenza e tanto altro, per concludersi con i tradizionali fuochi d'artificio.

Di seguito il programma completo della 63° edizione della Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo, l'ubicazione e i menu degli stand gastronomici, gli orari delle visite guidate. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero dell'Ufficio turistico 0521 - 873214:

- Giovedì 22 agosto: l'inaugurazione della Fiera, alle 21 in via Roma 31 – Trattoria Angedras, è all'insegna della musica con il live della band “The Cugginis”; dalle 22 in piazza Mazzini – Contrada del Grillo, il concerto tributo ai Beatles dei “The Shout”.

- Venerdì 23 agosto: alle 19 in piazza Mazzini – Croce Rossa Italiana, Escape Room; alle 20 in piazza Garibaldi e per le strade del centro storico la 3° Staffetta della Spalla Cotta a cura di AVIS e della Contrada del Grillo; alle 20 all'oratorio la Pesca di Beneficenza e l'Esposizione di modellismo agricolo; alle 21 in via Roma 31 - Trattoria Angedras live music con “The B.I.P.”, cover band funky, blues, soul; alle 21 in piazza Martiri musica lirica con la Corale Arlando Furlotti; alle 22 in piazza Mazzini – Contrada del Grillo, “Explosion Band” energy disco show e a seguire, dalle 24, “BNOISE” dj set.

- Sabato 24 agosto: dalle 9 alle 24 in via Roma e via Garibaldi il Mercato della Fortanina e della Spalla; alle 10 alle Scuderie Rocca dei Rossi l'apertura della mostra “Route 77, la via Emilia di Guareschi”; alle 11 nella sala delle Gesta, alla Rocca dei Rossi, la consegna della Costituzione italiana ai neodiciottenni, ospite l'atleta paralimpico Andrea Devincenzi; alle 16 all'oratorio proseguono la Pesca di Beneficenza e l'Esposizione di modellismo agricolo; alle 16.30 in piazza Mazzini Asd Basket San Secondo, “Basket in fiera, scoperta, emozione e gioco”; alle 19 in piazza Mazzini – Croce Rossa Italiana, Escape Room; alle 19 alle Scuderie, Rocca dei Rossi, come anteprima di Scuola Nebbia 2019 la presentazione del libro di Massimo Pasquini, "I membri della redazione" alla presenza dell'autore; alle 22 in via Garibaldi – Contrada Trinità lo spettacolo dei “Supermarkett Cover Band”; alle 22 in piazza Mazzini – Contrada del Grillo “Io parlo parmigiano” e a seguire il concerto “Queen Mania”, un tributo ai Queen; alle 22.30 in piazza Martiri – Contrada Dragonada il dj set con Daniele Cusumano; alle 24 in piazza Mazzini – Contrada del Grillo il tributo ai Duft Punk “Human after all”.

- Domenica 25 agosto: dalle 9 alle 24 in via Roma e via Garibaldi il Mercato della Fortanina e della Spalla; alle 10 nella Chiesa parrocchiale in piazza Garibaldi la Messa solenne; alle 10 alle Scuderie Rocca dei Rossi prosegue la mostra “Route 77, la via Emilia di Guareschi”; alle 10 in piazza Mazzini Asd Basket San Secondo, “Basket in fiera, scoperta, emozione e gioco”; dalle 11 all'oratorio proseguono la Pesca di Beneficenza e l'Esposizione di modellismo agricolo; alle 16 in piazza Martiri – Contrada Dragonada, Dragonlandia: merenda dragondina offerta ai bambini con il pupazzetto di torta fritta ripieno di Nutella; alle 16.30 al Museo Agorà Orsi Coppini “Ladakh – Himalaya: vivere tra le nuvole” videoproiezione a cura di Jenny Guarnieri; alle 17.15 come anteprima di Scuola Nebbia 2019 la presentazione del volume di Simone Zaccagni, "La noia di un altro non vale", alla presenza dell'autore; alle 18.30 in piazza Mazzini la presentazione delle squadre ASD Tonnotto Calcio; alle 19 in piazza Mazzini – Croce Rossa Italiana, Escape Room; alle 21 in piazza Martiri – Contrada Dragonada, “Chango danza, spettacolo latino”; alle 22 in piazza Mazzini – Contrada del Grillo, “JovaNotte live”.

- Lunedì 26 agosto: alle 18, Pieve di San Genesio, la Santa Messa con processione; alle 21 in via Roma 31 – Trattoria Angedras, live music “Del merito nella virtù, della colpa nell'errore”, Giorgio Schiavo tributa Fabrizio De André.

- Martedì 27 agosto: dalle 16 all'oratorio proseguono la Pesca di Beneficenza e l'Esposizione di modellismo agricolo; alle 18 in via Roma l'esposizione di artigianato artistico; alle 20.30 il concerto della Banda Vito Frazzi and Friends; alle 21 in piazza Martiri – Contrada della Dragonada, “Germano dj Erregibi disco 70-80 passion (Midnight cosmic adventure)”; alle 21.30 in piazza Mazzini l'orchestra Nicola Marchese; alle 23.14 in piazza Mazzini – area luna park, lo spettacolo pirotecnico di chiusura.

- Da giovedì 22 a martedì 27 agosto, in piazza Mazzini, le giostre del Luna Park.



VISITE GUIDATE

Rocca dei Rossi

Venerdì 23 agosto: ore 15-16-17-18; sabato 24 agosto: ogni ora dalle 10 alle 18; domenica 25 agosto: ogni ora dalle 10 alle 18; martedì 27 agosto: ore 15-16-17-18.

Museo Agorà Orsi Coppini

Sabato 24 e domenica 25 agosto: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Pieve di San Genesio

Domenica 25 agosto: dalle 15.00 alle 19.00.

STAND GASTRONOMICI E ALTRO

CONTRADA DRAGONDA: piazza Martiri. Cucina con prodotti tipici sansecondini e con i veri arrosticini abruzzesi, spazio bar con vini locali e birre artigianali. Cucina anche da asporto. Apertura cucine: sabato 24 dalle ore 19; domenica 25 dalle ore 11.30 e cena dalle 19; martedì 27 cena dalle ore 19. Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 animazione per i più piccoli con Sister Art.

CONTRADA DEL GRILLO: piazza Mazzini. Da giovedì 22 a martedì 27 dalle 19.30 Spalla cotta e Fortanina, fast food con Macelleria Mantovani e specialità di lumache a cura di Parizzi Elicicoltura (possibile prenotare); da venerdì 23 a martedì 27 dalle 19.30: servizio bar presso il palco.

CONTRADA TRINITÀ: va Garibaldi, Portici Leone d’Oro, nelle serate di sabato 24, domenica 25 e martedì 27. A pranzo (anche d’asporto) domenica 25: tortelli di spalla e d’erbetta, spalla cotta, torta fritta, salumi, fortanina e altro.

PANIFICIO MAGNANI ROMANO: via Garibaldi, 22. Sabato 24 e domenica 25 dalle ore 20 cena a base di tortelli, salumi e anatra muta.

NUOVA PASTICCERIA LADY: via Garibaldi, 37. Da venerdì 23 a martedì 27, dalle ore 18.30 aperitivo, torta fritta e spalla da asporto.

TRATTORIA ANGEDRAS: via Roma, 31 / piazza Racchetta. Da giovedì 22 a martedì 27 cena, dalle ore 19, con tavolata in piazza Racchetta.

BAR LA FATA E LA STREGA: via Roma. Colazione, Pranzo, Aperitivo, Cena e Cocktail sotto i portici.

NON SOLO BAR: via Garibaldi, 114. Da venerdì 23 a martedì 27 cena dalle ore 19, torta fritta, spalla cotta e cruda, salumi.

CIRCOLO ANSPI – ORATORIO: via Repubblica, 5. Domenica 25 dalle 9 alle 20 torta fritta, spalla cotta.