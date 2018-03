La Fiera di San Giuseppe torna ad animare l'Oltretorrente

Con l’avvicinarsi della bella stagione, Parma Viva inaugura il calendario 2018 proponendo la tradizionale Sagra di San Giuseppe, storico appuntamento di festa dell’Oltretorrente che domenica 18 marzo animerà l’intero asse di via D’Azeglio.

Espositori, giochi e attività per i più piccoli, mostre e stand delle associazioni di volontariato, si uniranno a quelli dei negozi che vorranno uscire, contribuendo così a creare un’atmosfera festosa e conviviale: l’occasione giusta per trascorrere con amici e famiglia una giornata all’insegna delle più tipiche tradizioni nel cuore della nostra città

IL PROGRAMMA

La manifestazione, promossa da Ascom e organizzata da Edicta con il patrocinio del Comune di Parma, si svolgerà dalle ore 9 alle 19 nel tratto compreso tra il Ponte di Mezzo e Piazzale Santa Croce e vedrà la partecipazione di negozi aperti e circa 120 stand di qualità che offriranno le migliori proposte di abbigliamento, prodotti di artigianato artistico, oggettistica e tanto altro. Non mancheranno delizie gastronomiche tipiche del territorio, ma anche attività ludiche per intrattenere i più piccoli nel pieno clima di festa.

LE INIZIATIVE

Sotto i portici dell’Ospedale Vecchio, Parmafotografica allestirà la mostra “ss62 – 1041m linea di confine” composta da 300 foto, frutto della collaborazione tra il Gruppo Fotoamatori di Tresana e Parmafotografica con l’obiettivo di raccontare, attraverso gli occhi dei fotografi, le storie, la natura e le persone che vivono il territorio compreso tra la Lunigiana e la Val Taro.

In via D’Azeglio esposizione di Vespe a cura del il Gruppo Vespistico “The Monkeys.

Per il divertimento dei più piccoli, Famiglia Più organizzerà laboratori musicali e di lettura animata, mentre, per una domenica dedicata anche allo sport, in Piazzale dell’Annunciata sarà ubicato il tunnel del Baseball Gruppo Oltretorrente consorzio Due Torri per lanci e battute prova.

Saranno inoltre coinvolte numerose associazioni di volontariato tra cui: i Gatti del Parco Ducale, Parma Ail, Circolo Aquila Longhi, Avis Parma, Lions Club, Unione Italiana Ciechi, Aido, Cooperativa soc. I Girasoli, Cabiria, canile Martinella e gli immancabili Alpini con il vin brulè