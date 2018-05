fornio in festa 2018: tortellata di san giovanni

Fornio in Festa 2017: Tortellata di San Giovanni

35^a Edizione



A segnare l’inizio dell’estate di Fornio è, da oltre 30 anni, la Tortellata di San Giovanni, un occasione per stare insieme all’insegna dell’accoglienza, della familiarità e dell’amicizia, quella vera che si trova nel nostro paese e che si concretizza grazie all’operato del Circolo Folkloristico Sportivo Fornio.



Partecipate numerosi per passare una serata in buona compagnia e gustare ottimi piatti tipici, tra i quali i famosi tortelli d’erbetta, dopo cena aspetteremo insieme la rugiada di S.Giovanni.



Menù

- Tortelli d'erbetta (nostra produzione)...................... € 5,00

- Salumi misti............................................................ € 6,00

- Bottiglia di vino (gutturnio o ortrugo)....................... € 5,50

- Acqua 1/2 litro .........................................................€ 1,00

- Dolci caserecci........................................................ € 3,00

- Caffè.........................................................................€ 1,00



SERVIZIO SELF SERVICE



EVENTO APERTO A TUTTI

non è previsto il servizio al tavolo, non è richiesta la prenotazione

Federico 3291839097