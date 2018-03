Dal 24 marzo al 14 aprile si svolgerà Fragili Guerriere – Chiamata alle Arti in Oltretorrente, prima e prestigiosa rassegna d'arte delle donne che si svolgerà nelle strade dell’Oltretorrente di Parma: dall’Enolibreria Chourmo, in via Imbriani, all’Osteria Virgilio in strada Inzani, dal Dulcamara di via D’Azeglio alla Galleria Rizomi Art Brut in via Bixio.

L’evento, ideato e curato da Daniela Rossi, curatrice di festival di poesia internazionali e di eventi artistici, con la collaborazione della critica d’arte Stefania Provinciali (per la mostra fotografica all'Osteria Virgilio), è organizzato da Fragili Guerriere e dall’associazione culturale a promozione sociale Pantarei, che ha già operato in Oltretorrente, e riceve il contributo del Comune di Parma-Assessorato alla Cultura. Fragili Guerriere è il movimento poetico/artistico, fondato nel 2012 da Daniela Rossi e Rosaria Lo Russo, che indaga le varie espressioni dell’arte delle donne, dalla poesia all’arte visiva, dal teatro alla musica e alla performance. L’obiettivo è ricercare e promuovere l’ arte delle donne con mostre, convegni, reading e spettacoli, che in questi anni si sono tenuti a Milano, Reggio Emilia, Roma, Firenze, Bologna. All’appello di “Fragili Guerriere - Chiamata alle Arti in Oltretorrente”, hanno aderito più di 30 artiste.

Sabato 24 marzo, alle ore 18, si terrà il vernissage dell'esposizione di arte visiva all'Enolibreria Chourmo e l'inaugurazione della mostra fotografica all'Osteria Virgilio. Alle ore 19 dello stesso giorno, all'Enolibreria Chourmo Reading, Antonella Bukovaz e Patrizia Mattioli Live Electronics si esibiranno in “La Rima dirime”. Il 28 marzo, al Dulcamara di via D'Azeglio, alle ore 19, si svolgerà Riso Rosa, performance ironica di Lorenza Franzoni. Si continua il 9 aprile alle ore 18 da Chourmo con il reading di Rosaria Lo Russo “Poesia Guerriera: Amelia. Rosselli - Patrizia Vicinelli - Rosaria Lo Russo” la poesia epica. Il 12 aprile alle ore 18 nella galleria Rizomi Art Brut: Videoarte con i video delle artiste di Fragili Guerriere. Il 14 aprile, finissage delle due mostre: la rassegna chiude da Chourmo con “Donne in Poesia”, la poesia di Maria Pia Quintavalla. Tutti gli appuntamenti in programma sono gratuiti.

Per informazioni si possono seguire le pagine Facebook Chiamata alle arti di Daniela Rossi e Pantarei