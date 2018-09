giornata nazionale della psicologia 2018: "studi aperti" e tante iniziative gratuite

Non un solo giorno, ma un mese di iniziative rivolte ai cittadini per celebrare – in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale – la Giornata Nazionale della Psicologia, promossa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e patrocinata dal Ministero della Salute. Dal 10 ottobre al 10 novembre 2018, le psicologhe e psicoterapeute Amalia Prunotto e Samantha Vitali e la psicologa Arianna Gatti aderiranno all’iniziativa «Studi Aperti» con colloqui di informazione e consulenza gratuiti, su appuntamento, nei loro Studi in centro città a Parma. Incontri e workshop sono pensati per favorire il dialogo tra professionisti ed utenti e per promuovere il benessere psicologico. In linea con gli scopi della Giornata Nazionale, l’obiettivo è infatti quello di informare sulle più rilevanti ed emergenti tematiche di interesse psicologico e di far conoscere maggiormente ai cittadini ed alla comunità le potenzialità della Psicologia come scienza e come professione.



Per conoscere il programma, ricevere info e prenotare i colloqui:

Amalia Prunotto tel. 338 2795278; amalia.prunotto@gmail.com; www.amaliaprunotto.com

Samantha Vitali tel. 3930409920; s.vitali7088a@ordpsicologier.it

Arianna Gatti tel. 3280594658; arianna_gatti@hotmail.com

