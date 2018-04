Gli studenti dell’Istituto Magnaghi-Solari di Salsomaggiore Terme sono Chef al Po Festival

Gli studenti degli istituti alberghieri e di agraria del territorio del Grande Fiume – gli istituti Magnaghi-Solari di Salsomaggiore Terme (PR) e Orio Vergani di Ferrara - in occasione del Po Festival la prima edizione del grande festival nazionale dedicato al fiume Po, che si terrà all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) - dal 14 al 16 aprile 2018 - prepareranno sabato 14 e domenica 15 aprile deliziosi menu legati agli antichi sapori delle terre del Po. Con i docenti daranno vita ad un ristorante didattico, nell’ambito della manifestazione che vedrà tra i protagonisti relatori di fama internazionale, uomini di scienza e rappresentanti del popolo del Grande Fiume. Negli spazi trecenteschi dove nasce il ristorante dello Chef stellato Massimo Spigaroli, gli studenti dell’Istituto Magnaghi-Solari di Salsomaggiore Terme (PR), cucineranno per il pranzo di sabato 14 e domenica 15 aprile, un menu a base di: Millefoglie di verdure alla griglia e trota bianca con pane alle erbe aromatiche, Tortelli di sfoglia emiliana con trota salmonata vellutata alla maggiorana e curcuma, Rollé di storione alle piccole verdure e bacon croccante, smash patatoes, cipolla rossa confit, Fragole con zenzero e basilico, Sbrisolona alle mandorle, Chantilly alla vaniglia. Per la cena di sabato e domenica saranno in tavola: Trota salmonata marinata con primizie primaverili, Riso Carnaroli al limone con trota affumicata, pesto e pistacchio, Storione bianco cotto a bassa temperatura, topinambur e carciofi confit, Zuppa di frutta e verdura al passion fruit