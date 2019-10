hackability4tourism | lancio della call

Con il patrocinio di Città di Parma, il contributo di Fondazione Cariparma e la collaborazione di Hackability, APS On/Off e il team Hackability@Parma inaugurano ufficialmente Hackability4Tourism, il progetto per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei luoghi della cultura in vista di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020.



Sabato 9 novembre alle 10.00, presso l'Auditorium di Casa della Musica, si svolgerà l'evento di lancio della chiamata rivolta a designer, artigiani digitali, makers e progettisti (Call4Skills) e a persone con disabilità e bisogni speciali (Call4Needs).



PROGRAMMA

Ore 10.00 | Saluti e presentazione di Hackability@Parma

Ore 10.30 | Presentazione di Hackability@Milano con Francesco Rodighiero, coordinatore di Hackability Milano

Ore 11.00 | Video Conferenza con Carlo Boccazzi Varotto, fondatore di Hackability@Torino

Ore 11.30 | Presentazione di #Hackability4Tourism: apertura della Call4Skills e Call4Needs

Ore 12.00 | Q&A



IL PROGETTO

Cogliendo l’occasione di Parma Capitale della Cultura 2020, con il progetto Hackability4Tourism il team Hackability@Parma vuole affrontare il tema dell’accessibilità del patrimonio museale e monumentale e in particolare della fruibilità turistica.

Hackability4Tourism è una gara non competitiva tra team dell’Emilia Romagna, nella quale persone con disabilità, insieme a maker, designer ed esperti, individuano soluzioni per migliorare la fruibilità all’interno dei servizi turistici e musei.

Stabilendo rapporti dinamici con il territorio, il mondo dell’innovazione e della disabilità, il progetto si propone di riunire persone con bisogni particolari, designer, maker, progettisti e stakeholder volte a individuare soluzioni nuove accessibili e co-progettate basate sulla User Experience, in grado di migliorare la fruibilità e l’accessibilità dei luoghi e dei servizi turistici soprattutto in vista di un evento di richiamo nazionale (e non solo) come Parma 2020.



QUANDO & DOVE

Sabato 9 novembre

Dalle 10.00 alle 12.30

Casa della Musica di Parma

Piazzale San Francesco 1 43121 Parma



CONTATTI

luca.bocedi@hackability.it

daniele.khalousi@hackability.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...