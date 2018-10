Halloween Party al Castello di Felino

C'è forse un luogo migliore di un antico castello per festeggiare la notte più spaventosa dell'anno?



Passa con noi l'intera serata cenando nell'ultimo piano del castello o raggiungici con i tuoi amici dalle ore 23:00 per ballare fino all'alba grazie al nostro Wine O' Clock in versione notturna!



Chi avrà il travestimento più bello della serata riceverà un Magnum di Santero per brindare in compagnia dei propri amici e due ingressi omaggio per il prossimo evento targato Wine O' Clock.

--------------------------------------------------------------------------

PREZZO CENA (con ingresso gratuito al Wine O' Clock)



€ 50,00 a persona



- Tortino di patate e porcini con vellutata di zucca e bricioli di pane alle acciughe

- Lasagnetta di zucca con ragù di Maiale Iberico

- Carrè di Vitello al forno con patate e mousse di zucca al pepe rosa

- Torta diplomatica



- Santero La Pupazza (1 bottiglia ogni 4 persone)

- Caffè e digestivi nazionali



PREZZO WINE O' CLOCK (ingresso dalle 23:00 in poi)



€ 25,00 a persona

--------------------------------------------------------------------------

INFO E PRENOTAZIONI



342 8789739

marketing@piuhotels.com

