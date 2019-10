halloween party, living theory e taro-taro story al campus industry

Al Campus Industry, giovedì 31, Sconvolzzz Party - Halloween Edition, venerdì 1 novembre, Living Theory, Linkin Park Tribute in concerto, sabato 2, Taro-Taro Story.



Giovedì 31 ottobre, Sconvolzzz Party, una produzione Segital, in versione festa di Halloween. Previste navette in partenza dallo studentato via Volturno e San Pancrazio dalle 23:00 e in ritorno dal locale a partire dalle 2:40. Trasporto gratuito e possibile solo su prenotazione via Whatsapp al numero 3331514374.

Venerdì 1 novembre, riconosciuto come tributo di rilievo internazionale ai Linkin Park, i Living Theory omaggiano la musica della celebre band californiana - recentemente divenuta orfana del proprio leader - con un repertorio che ripercorre tutti i brani più amati. Dai primi album fino ad arrivare agli ultimi successi, la band contribuisce a tenere viva la musica di Chester Bennington e compagni con centinaia di date in Italia e nel mondo. Venerdì primo novembre, apertura porte ore 22:00, inizio concerto alle 23:00, a seguire dj set rock. Ingresso 8 euro in cassa.

Sabato 2, dalle 22:00 tornerà invece l'appuntamento tanto amato dai parmensi con il Taro-Taro Story, storico evento danzante attivo da oltre 40 anni sul territorio, da quando nel 1971 "Sergio Bertazzon di Casalgrande durante un pranzo con l'amico Manganelli, titolare del Ristorante La Pineta di Collecchio, ebbe l'idea di aprire un Dancing, locale dove si potesse ballare e sentire i migliori cantanti nazionali". Oggi il Taro-Taro Story è una serata itinerante che viene ospitata periodicamente dal Campus Industry.