i fantasmini di contile - centro estivo

Arriva ormai alla sesta edizione il Centro Estivo “I Fantasmini di Contile”, anche quest’anno sarà organizzato dall’Associazione DolceAcqua, presso il Borgo di Contile, per i mesi di Luglio e Agosto. Abbiamo visto in questi anni che l’estate è il momento di maggiore richiesta per l’animazione, intanto questo progetto è diventato un appuntamento atteso dai nostri bambini, che anche quando passano in inverno ci chiedono che casa faremo quest’estate… Abbiamo avuto il piacere di ospitare non solo i bambini di Contile ma anche quelli di Varsi e delle località vicine. Nella settimana del Centro Estivo c’è sempre da fare, un giorno a settimana si andrà in piscina a Pessola, e poi Ninjitsu, appuntamento fisso è quello di preparare uno spettacolo teatrale che verrà poi rappresentato a fine Luglio, preparare le merende, giocare, fare delle passeggiate…..e tanto altro.

Vi aspettiamo!!!





INFO TECNICHE:

• Durata del Centro Estivo dal 3 Luglio al 31 Agosto

• Frequenza: da Martedì a Venerdì

• Location: Circolo di Contile

• Orari: dalle 14.00 alle 18.00

• Costo Comprensivo di Assicurazione RC e Tesseramento: €.50,00 a persona per settimana + €.4,00 Piscina

• Piscina: Giovedì presso Piscina di Pessola

• Distanze: Da Medesano circo 35 min. – Da Fornovo circa 20 min.