I rosez all'osteria salamini

Morbide sonorità swing, bossanova e lounge caratterizzano i RoseZ Trio: Rose Ricaldi alla voce, Ivan Zaccarini alle percussioni e Diego Cassani alla chitarra accompagneranno in musica gli avventori della neo nata Osteria Salamini, che propone piatti rivisitati e della tradizione nei rinnovati locali che un tempo ospitavano il Tosco. A partire dalle ore 20.00 possibilità di cenare o bere un buon bicchiere in compagnia. Per prenotazione tavoli tel. 337 595682