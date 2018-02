i vini delle langhe - i vini dei f.lli seghesio

WINE AND FOOD ACADEMY

organizza nei locali di ARTE & GUSTO



“Vignaioli e territori s'incontrano a tavola!”

Quarto appuntamento di sei cene con abbinamento cibo vino a percorso didattico

Il corso avrà un’importante impronta enogastronomica e il percorso formativo si svilupperà attraverso sei cene tematiche organizzate presso i locali di Arte & Gusto, dove lo chef Alfonso Francese preparerà un menù da abbinarsi ai vini dei vignaioli presenti.

Mercoledì 14 Marzo 2018

I vini delle Langhe



Colline su cui prospera stupendo il vigneto, disseminate di castelli, e di aspetto feudale. Vengono incontro con dolcezza, ma l’impressione di dolcezza dura un minuto. Guardandole bene si scorge, come di trasparenza, il loro fondo bianco, eroso, franoso. La loro attrattiva si accresce quanto più si precisa il fondo duro, violento, ma dissimulato da un velo di dolcezza superficiale.

Da Viaggio in Italia di Guido Piovene, Mondadori, Milano 1957.



Azienda Vitivinicola Seghesio - PIEMONTE - Monforte d'Alba (CN)



L’azienda agricola F.lli Seghesio, situata a Monforte d’Alba nel cuore delle Langhe,nasce nel 1964 quando Ettore, il padre, acquistò la cascina dove lavorava come mezzadro.

Inizialmente, l’uva dei pochi vigneti allora presenti, veniva venduta e solo in piccola parte usata per fare vino per la famiglia. Col passare degli anni furono impiantati nuovi vigneti, ed il vino ricavato dalle loro uve veniva venduto sfuso a cantine più grandi. Nel 1990 i fratelli Aldo e Riccardo cominciarono ad imbottigliare il loro prodotto e a venderlo con una propria etichetta. Ad oggi l’ azienda comprende circa 10 ettari di vigneto, di cui circa 6 vitati a nebbiolo, e i restanti a dolcetto, barbera, cabernet e merlot. La vinificazione viene fatta con metodi, sia tradizionali che moderni, fusi per ottenere un prodotto di qualità.



Sarà presente il vignaiolo Riccardo Seghesio



I vini della cantina abbinati al menù: Dolcetto d’ Alba, Barbera d’Alba “Vigneto della Chiesa”, Barolo “La Villa”.

