il canto dell'allocco sul lago stellato. escursione notturna al lago santo

Grazie ad una breve salita al Lago Santo, sarà possibile per tutti vivere l'esperienza del bosco di notte, durante la quale i rumori ed i silenzi della montagna assumono un fascino ed una suggestione particolari. L'assenza di luna permetterà alle stelle di riflettersi sulla cristallina superficie del Lago Santo, mentre proveremo a dialogare a distanza con allocchi ed assioli, attraverso la tecnica del playback.



Ritrovo h 21:00 c/o Lagdei

Distanza: 3 km circa

Dislivello Totale: 300 m circa

Durata 2h circa, soste comprese

Difficoltà: Facile (E)



Costo

12 € Adulti

8€ Minori a partire da 8 anni solo se accompagnati ed abituati a camminare in montagna

Minimo 8 partecipanti adulti



Prenotazione obbligatoria entro le ore 20:00 di venerdì 5/07/2019

3290047306, alessandro.bazzini@gmail.com



Abbigliamento obbligatorio: scarpe da trekking, giacca antivento, maglione/pile, cappello, 1,5 litri d'acqua, pranzo al sacco, zaino.

Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi, vestirsi a strati.



24 ore prima dell’attività è facoltà della Guida comunicare agli iscritti l’annullamento dell’escursione. Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. La guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.

La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i partecipanti. Chi ritiene opportuno può provvedere autonomamente con una polizza multisport.