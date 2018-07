il romanzo d'esordio di Jacopo Zonca al mentana 104

Ultima serata curata dalla Libreria Diari di Bordo nella suggestiva location del Giardino Del Gusto nel Cuore Di Parma: Il “MENTANA 104” di Luca Farinotti Giovedì 26 luglio alle ore 19.00 con la presentazione del romanzo d'esordio di Jacopo Zonca, "52 49" edito da Epika.



Filippo è un ragazzo benestante che sembra avere tutto quello che la vita può offrire a un giovane: soldi, una bella casa e una macchina potente, compagni di notti brave e ragazze facili. Eterno disoccupato, il ragazzo passa le sue giornate organizzando le uscite del weekend con gli amici. A seguito di un evento traumatico il ragazzo deciderà di cambiare rotta e con molta fatica imboccherà un percorso che lo porterà a seguire di più le sue passioni e meno le vecchie compagnie. Filippo inizierà la propria crescita personale e spirituale, fino a che si ritroverà a dover fronteggiare un passato che cercava di dimenticare, ma che con lui aveva ancora un conto in sospeso.



Nato a parma nel 1991, Jacopo Zonca coltiva fin da bambino la passione per il cinema e la lettura. Dopo il diploma si trasferisce a Roma dove studia cinema e in seguito recitazione.

A teatro ha lavorato come attore, aiuto regia e drammaturgo. E’ autore di monologhi che ha anche diretto e interpretato.

Nel tempo libero ricopre il ruolo di cinefilo e lettore ossessivo-compulsivo.