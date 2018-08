Il Teatro delle Briciole in Olanda, Norvegia e Spagna

E’ una fine estate contraddistinta da un importante riconoscimento internazionale per Il Teatro delle Briciole di Parma, che tra fine agosto e settembre approda in Olanda, Norvegia e Spagna. La prestigiosa tournée europea della realtà culturale parmigiana, che quest’anno ha conseguito il punteggio qualità più alto del Ministero dei Beni Culturali tra i Centri di produzione di teatro per l’infanzia, inizia il 28 e 29 agosto, con il debutto in Olanda di «Pop up, un fossile di cartone animato», spettacolo prodotto dal Teatro delle Briciole e diretto dai Sacchi di Sabbia, invitato al «Festival Cultura Nova», importante rassegna internazionale che ospita nella località di Heerlen, nella regione del Limburgo, artisti di spicco da tutto il mondo.

Dall’Olanda alla Norvegia, dove lo stesso spettacolo va in scena a Kristiansand, città della costa meridionale del paese scandinavo, ospite il 13 settembre del «Sand Festival», celebre rassegna internazione di arti performative per un pubblico giovane. Il giro europeo di «Pop up» si conclude in Spagna il 30 settembre a «Quiriquiquì», storica kermesse internazionale di teatro di figura organizzata a Granada, ma riprenderà a novembre con tappe a Malta e in Francia.

La tournée europea del Teatro delle Briciole conferma la notevole accoglienza ricevuta in Italia e all’estero da «Pop up», produzione nata nel 2013 nell`ambito del cantiere produttivo "Nuovi sguardi per un pubblico giovane" e da allora costantemente in tournée, rappresentata davanti ai pubblici di teatri e festival di tanti Paesi, dall’Inghilterra alla Polonia, dalla Francia a Israele. Diretto dai Sacchi di Sabbia, formazione di spicco più volte premiata anche con il Premio Ubu, l’Oscar del teatro italiano, lo spettacolo, scritto e diretto da Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo, è una reinvenzione teatrale del libro animato, un cartone che esplora le geometrie dell’immaginario infantile attraverso una versione scenica del libro pop up. Vi si narrano le avventure di un bambino di carta e di una piccola, enigmatica sfera, delle loro metamorfosi e dell’esperienza del mondo che ne nasce