impariamo a conoscere il cielo: proiezione di disegni astronomici e una conferenza sul pianeta marte

Con il naso all’insù, sabato 13 ottobre alle 17 alla Corte Agresti di Traversetolo, in via Fratelli Bandini 8. Due i momenti previsti: “Una matita sotto le stelle”, a cura di Angelo Omodeo Salè, con la sua proiezione di disegni astronomici, e “L’uomo e Marte”, a cura di Fabio Vinciguerra, che parlerà dell’esplorazione spaziale del "pianeta rosso" nel passato, nel presente e nel futuro. Il pomeriggio è organizzato da Gruppo astrofili di Traversetolo con il Comune – assessorato alla Scuola e alla cultura e la biblioteca comunale. L’ingresso è libero. Per informazioni: 0521.842436.