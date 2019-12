inaugurazione della nuova gestione: santa lucia sotto l’albero con “i pedra” zampognari

Gallery

Venerdì 13/12– apertura straordinaria del museoINAUGURAZIONE DELLA NUOVA GESTIONE: SANTA LUCIA SOTTO L’ALBERO CON “I PEDRA” ZampognariSale del Piano Nobile del Castello della Musica e strade del centro storico di Noceto17 – Laboratorio per bambini… con sorpresa!18. 30 – accoglienza e presentazione del FUNDRAISER CD SCARLATTI per il Castello di Noceto19 – Momento musicale, brindisi e rinfresco con poesie e brani natalizi, con Francesco Gallina, Luca Ariano, Raffaele Rinaldi, voci narranti, Maria Caruso soprano, Simona Mallozzi, arpaSubito a seguire – ore 20 - Novena natalizia alla zampogna dalle sale del Castello e per le vie del centro, con I Pedra, zampognariINGRESSO LIBEROMusica e poesia al Museo della Liuteria Scrollavezza, con i famosi zampognari di Miradolo, “I Pedra” che per le vie di Noceto accoglieranno la comunità per inaugurare la nuova gestione a cura Associazione Silentia Lunae APS.Il 13 dicembre, festa di Santa Lucia, è un momento tradizionale molto atteso: per l’occasione l’Assessorato alla Cultura di Noceto offre un ricco appuntamento musicale di accoglienza della comunità al Castello della Musica e per le vie che circondano in centro con gli zampognari “I Pedra” guidati dal maestro Luigi Carini.Il Museo del Disco Slawitz e della Liuteria Scrollavezza, che si apprestano ad un lavoro di riordino dei percorsi e delle collezioni, saranno in apertura straordinaria con ingresso gratuito al pubblico per festeggiare l’inizio di un nuovo percorso di gestione che ha la missione di rendere anche questo piccolo gioiello nocetano ancor più interessante e presente, anche in vista dell’importante appuntamento della prossima primavera per l’apertura del notevole Museo della Vasca Votiva. Per inaugurare il servizio e conoscere le belle realtà nocetane, l’Associazione Silentia Lunae Aps ha ideato insieme all’Assessorato alla Cultura un’iniziativa che coglie l’atmosfera delle feste e offre qualcosa di bello per tutte le età, e ricorda il sapore di tempi antichi: poesie e musiche natalizie nelle sale, e gli zampognari in piazza.Venerdì 13 dicembre, alle ore 17, le sale del Piano Nobile del Castello accoglieranno i bambini per un laboratorio musicale con sorpresa, e alle 18.30 sarà accolto il pubblico, saranno presentati i nuovi gestori, i progetti di sistemazione dei musei e il FUNDRAISING reso possibile dalla messa a disposizione da parte dell’Associazione del CD “Scarlatti: Correa nel seno amato & other cantatas” per l’etichetta discografica Elegia Classics, uscito in collaborazione con la Società Italiana di Musicologia. Il disco sarà presentato con un concerto a Noceto ad inizio 2020.Subito a seguire, alle 19, l’esperto di letteratura Francesco Gallina, insieme al poeta Luca Ariano e l’attore Raffaele Rinaldi di Vocinarte, leggeranno poesie dedicate al Natale di S. Alfonso de’ Liguori, Giovanni Pascoli, ed altri autori, alternandosi a pagine musicali sul tema eseguite da Maria Caruso, soprano e Simona Mallozzi, arpa. Il momento musicale sarà accompagnato dalla degustazione, offerta agli ospiti in attesa di iniziare la sfilata degli zampognari per le vie del centro che avrà luogo immediatamente a seguire alle ore 20 circa. Il pubblico partirà dalle sale del Piano Nobile del Castello insieme agli zampognari, radunandosi brevemente nel parco del Castello per accogliere coloro che si uniranno per fare il giro del centro storico seguendo il suono della tradizionale Novena natalizia che certamente vedrà i nocetani affacciarsi e accendere una luce alla finestra per accogliere i virtuosi della zampogna.Per informazioni:URP Comune di Noceto - urp.informa@comune.noceto.pr.itUfficio Stampa della Gestione del Castello della Musica di NocetoMaria Caruso | Francesco Gallina castellodellamusica@comune.noceto.pr.it Cell. 3498333689