Inaugurazione serale con spettacolo di burlesque

Inaugurazione serale dell'Empires di Stradella di Collecchio, a Parma.



La serata sarà ad ingresso gratuito, consumazione facoltativa.



Si parte dalle 22 con lo spettacolo di burlesque delle allieve della "Silk Ribbon Burlesque Academy", per poi proseguire fino a tarda notte tra esibizioni e dj set.



Possibilità di prenotare i tavoli nell'area privè extra lusso con cameriera ai tavoli, zero file per i drink e i numeri migliori delle performers.



Per prenotare i tavoli scrivere a:



mattia.stepic@gmail.com



oppure chiamare il 345 794 5501