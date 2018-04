incontro in ricordo del prof. carlo carli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Un momento conviviale per ricordare il professor Carlo Carli, per tanti anni docente di Marketing alla Facoltà di Economia di Parma e venuto a mancare un anno fa. L'evento sarà l'occasione, per chi lo conosceva e lo vorrà ricordare, di condividere un proprio pensiero in memoria del professore, che per i suoi studenti è stato molto di più di un semplice insegnante, ma un uomo di esempio, stimolo e crescita dal punto di vista umano e professionale. Oltre ad aver dato vita al Laboratorio di Marketing, negli anni ha creato la Consulta di Marketing e fondato il Marketing Club, attraverso il quale ha continuato a promuovere con convegni a tema la sua idea di marketing connessa alle diverse realtà imprenditoriali. Grazie a questo approccio innovativo, tanti suoi studenti hanno trovato sbocco già prima della laurea in prestigiose aziende e multinazionali, di cui oggi sono diventati affermati manager e dirigenti. Il pranzo sociale in ricordo del professor Carli si terrà SABATO 5 MAGGIO 2018 alle ore 12.30 presso la TRATTORIA DAL BAGOLO’ in Via Colorno , 99/B – 43122 Parma e prevede un pranzo con un menù che può essere consultato sulla pagina Facebook “Marketing Club Parma”. Dopo i saluti iniziali, si intervalleranno gli interventi di chi vorrà condividere tra amici ed ex studenti, un ricordo del professor Carli portando la sua testimonianza. All'incontro parteciperanno anche la signora Marcella, moglie del professor Carli e i suoi figli, che verranno appositamente da Milano per questo momento rievocativo. Sarà inoltre l'occasione per rilanciare l’attività del Marketing Club e presentare le nuove iniziative in programma. Per partecipare è necessario dare la propria adesione entro il 4 maggio al numero 0521 607119 - negli orari di apertura del locale - oppure inviare una mail a dalbagolo@gmail.com specificando - per entrambe le modalità “Marketing Club”.